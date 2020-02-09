Матыцин: команда с новым мышлением может решить задачи легкой атлетики в России

3 февраля президиум Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) подал в отставку, передав рабочей группе Олимпийского комитета России (ОКР) полномочия по организации и проведению выборов нового руководства, а также по взаимодействию с международными организациями.

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Проблемы и сложные задачи, которые поставлены перед российской легкой атлетикой, сможет решить только команда с новым мышлением. Такое мнение журналистам в воскресенье высказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Очень важно провести демократичные выборы. Только команда с новым мышлением может решить задачи, которые сейчас поставлены перед легкой атлетикой. Это касается и взаимодействия с World Athletics [Международной ассоциацией легкоатлетических федераций], и планов развития российской легкой атлетики", - сказал министр.

"В этот непростой период мы только вместе можем победить. Нужно соединить усилия министерства спорта, федерации легкой атлетики, лучших спортсменов. Для нас интересы спортсменов в приоритете, их выступления на соревнованиях и результаты. Хочу заверить всех, что министерство спорта сделает все возможное и обеспечит проведение всех запланированных соревнований", - добавил Матыцин.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом, впоследствии отстранение ВФЛА неоднократно продлевалось. В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных турнирах в нейтральном статусе. В конце ноября прошлого года World Athletics приняла решение до окончания разбирательств по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко приостановить выдачу разрешений российским спортсменам.

"Мы находимся в диалоге с World Athletics. Нам важно не только следовать рекомендациям этой организации, важно, какие шаги мы уже предприняли, важна готовность выстроить новый формат взаимоотношений. Мы готовы к диалогу и готовы принять самые решительные меры, чтобы создать очень эффективную систему легкой атлетики в Российской Федерации, а также как можно быстрее вернуть наших легкоатлетов на международную арену", - сказал Матыцин.

Министерство спорта РФ 31 января приостановило до 1 марта государственную аккредитацию ВФЛА после решения независимого легкоатлетического дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit (AIU) рекомендовать World Athletics полностью исключить ВФЛА из состава международной федерации, если российской стороне не удастся доказать невиновность по делу Лысенко.