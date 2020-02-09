Шубенков: руководство российского спорта должно наладить диалог с World Athletics

3 февраля президиум Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) подал в отставку, передав рабочей группе Олимпийского комитета России (ОКР) полномочия по организации и проведению выборов нового руководства, а также по взаимодействию с международными организациями.

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Самое главное для российской легкой атлетики в настоящий момент - наладить конструктивный диалог с Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (World Athletics). Об этом журналистам заявил чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков.

"Сегодня мне удалось немного пообщаться с министром спорта, на мой взгляд, все прошло неплохо, - сказал Шубенков. - Самое главное, что Олег Васильевич [Матыцин] слышит нас, это демонстрируют и те шаги, которые предпринимает сейчас министерство спорта. Мы спортсмены, и наше дело тренироваться и радовать зрителей высокими результатами, но главное, конечно, сейчас это конструктивный диалог с World Athletics, от которой зависит все. Нужно его наладить, но тут уже все зависит от руководителей, я изложил свою позицию и понимание путей выхода из ситуации".

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом, впоследствии отстранение ВФЛА неоднократно продлевалось. В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных турнирах в нейтральном статусе. В конце ноября прошлого года World Athletics приняла решение до окончания разбирательств по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко приостановить выдачу разрешений российским спортсменам.

Министерство спорта РФ 31 января приостановило до 1 марта государственную аккредитацию ВФЛА после решения независимого легкоатлетического дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit (AIU) рекомендовать World Athletics полностью исключить ВФЛА из состава международной федерации, если российской стороне не удастся доказать невиновность по делу Лысенко.