Матыцин: ответственность официальных лиц и легкоатлетов должна быть разделена

3 февраля президиум Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) подал в отставку, передав рабочей группе Олимпийского комитета России (ОКР) полномочия по организации и проведению выборов нового руководства, а также по взаимодействию с международными организациями.

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Ответственность спортсменов, которые не замешаны в допинговых нарушениях, и официальных лиц российской легкой атлетики должна быть разделена. Такое мнение журналистам в воскресенье высказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Я уверен, что World Athletics тоже понимает, что несет ответственность за то, что происходит здесь в России. Наши чемпионы являются не только национальным достоянием, но и достоянием мировой легкой атлетики. Я уже обратился с призывом разделить ответственность официальных лиц и ответственность спортсменов, которые доказали свою чистоту. Высокие результаты, которые они показывают, принадлежат всей мировой легкой атлетике", - сказал Матыцин.

Членство ВФЛА в международной федерации (World Athletics) было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом, впоследствии отстранение ВФЛА неоднократно продлевалось. В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных турнирах в нейтральном статусе. В конце ноября прошлого года World Athletics приняла решение до окончания разбирательств по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко приостановить выдачу разрешений российским спортсменам. Министерство спорта РФ 31 января приостановило до 1 марта государственную аккредитацию ВФЛА после решения AIU рекомендовать World Athletics полностью исключить ВФЛА из состава международной федерации, если российской стороне не удастся доказать невиновность по делу Лысенко.