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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Матыцин: ответственность официальных лиц и легкоатлетов должна быть разделена

Министр спорта РФ уверен, что World Athletics тоже понимает, что несет ответственность за то, что происходит в России
Министр спорта РФ Олег Матыцин Сергей Карпухин/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Ответственность спортсменов, которые не замешаны в допинговых нарушениях, и официальных лиц российской легкой атлетики должна быть разделена. Такое мнение журналистам в воскресенье высказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

3 февраля президиум Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) подал в отставку, передав рабочей группе Олимпийского комитета России (ОКР) полномочия по организации и проведению выборов нового руководства, а также по взаимодействию с международными организациями.

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"Я уверен, что World Athletics тоже понимает, что несет ответственность за то, что происходит здесь в России. Наши чемпионы являются не только национальным достоянием, но и достоянием мировой легкой атлетики. Я уже обратился с призывом разделить ответственность официальных лиц и ответственность спортсменов, которые доказали свою чистоту. Высокие результаты, которые они показывают, принадлежат всей мировой легкой атлетике", - сказал Матыцин.

Членство ВФЛА в международной федерации (World Athletics) было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом, впоследствии отстранение ВФЛА неоднократно продлевалось. В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных турнирах в нейтральном статусе. В конце ноября прошлого года World Athletics приняла решение до окончания разбирательств по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко приостановить выдачу разрешений российским спортсменам. Министерство спорта РФ 31 января приостановило до 1 марта государственную аккредитацию ВФЛА после решения AIU рекомендовать World Athletics полностью исключить ВФЛА из состава международной федерации, если российской стороне не удастся доказать невиновность по делу Лысенко.

Теги
РоссияВопрос участия россиян в международных соревнованияхМатыцин, Олег Васильевич
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