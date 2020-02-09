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Зимние олимпийские виды спорта

Елистратов стал вторым на этапе Кубка мира по шорт-треку на дистанции 1500 м

Победителем стал спортсмен из Южной Кореи Чжи Вон Пак
Семен Елистратов EPA/ALESSANDRO DI MARCO
Описание
Семен Елистратов
© EPA/ALESSANDRO DI MARCO

ТАСС, 9 февраля. Россиянин Семен Елистратов занял второе место на дистанции 1500 м на этапе Кубка мира по шорт-треку, который проходит в германском Дрездене.

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Победителем стал спортсмен из Южной Кореи Чжи Вон Пак, преодолевший дистанцию за 2 минуты 20,923 секунды. Елистратов отстал от лидера на 0,037 секунды. На третьей позиции финишировал венгр Джон-Генри Крюгер (2.21,352).

Еще один россиянин Денис Айрапетян стал шестым (2.24,002).

Елистратов является олимпийским чемпионом в эстафетной гонке (2014), а также бронзовым призером Олимпийских игр 2018 года. Россиянин выиграл золото чемпионата мира в 2015 году, а также 12 раз побеждал на чемпионатах Европы.

Соревнования в Дрездене завершатся в воскресенье. Следующий этап Кубка мира пройдет 14 февраля в Дордрехте (Нидерланды).

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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