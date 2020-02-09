Свищев: международный турнир по керлингу на Красной площади особенно важен в этом году

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Проведение на Красной площади международного турнира по керлингу WCT Red Square Classic 2020 было особенно важным в этом году из-за возможных санкций, угрожающих российскому спорту. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал глава Федерации керлинга России Дмитрий Свищев.

Матчи турнира прошли на льду "ГУМ-Катка" на Красной площади 8 и 9 февраля. Участниками соревнований стали керлингисты из Австрии, Италии, Швейцарии и Эстонии. Еще четыре команды представляли Россию - два коллектива из Москвы, по одному из Санкт-Петербурга и подмосковного Дмитрова. Победу одержала московская команда (скип - Александр Кириков).

"Несколько лет подряд мы вместе с нашими швейцарскими партнерами проводим этот турнир на Красной площади. Традиционно в нем участвуют европейские клубы, приезжали даже канадцы. Турнир проходит в самом центре столицы, не думаю, что где-то еще соревнования проводятся в таких местах, это один из самых красивых турниров. Эти соревнования проводятся для популяризации керлинга в стране, проходят не только матчи между профессионалами, но и мастер-классы для зрителей, всех желающих", - рассказал Свищев.

"В сложных условиях для российского спорта, когда нас пугают санкциями, что Россия может оказаться изолированной от проведения спортивных соревнований, такие международные турниры для нас очень важны. Иностранные команды, приезжая в Россию, подтверждают, что для них спортивные принципы на самом деле важнее", - добавил собеседник агентства.

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) 9 декабря 2019 года лишил Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия. Совет учредителей РУСАДА не согласился с принятым решением, и теперь точку в разбирательстве поставит Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне. Помимо РУСАДА и WADA, в судебном споре примут участие другие юридические и физические лица, чьи интересы затрагивает принятое решение, в их числе международные и российские олимпийские и паралимпийские комитеты.

Если CAS примет сторону WADA, российскому спорту грозят серьезные санкции: спортсмены на четыре года могут лишиться права выступать на Олимпийских и Паралимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом, страна - принимать крупные международные турниры.