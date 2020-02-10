Более 9,5 тыс. человек подали заявки на волонтерство в Санкт-Петербурге во время ЧЕ-2020

"На данный момент Центр подготовки городских волонтеров получил более 9500 заявок от кандидатов из 60 регионов России и из других стран, таких как Венгрия, Китай, Италия, Шри-Ланка, Франция, Германия", - говорится в сообщении. Регистрация для желающих стать волонтерами во время матчей чемпионата в Санкт-Петербурге, закроется 18 февраля.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 февраля. /ТАСС/. Центр подготовки городских волонтеров в Санкт-Петербурге получил более 9,5 тыс. заявок от кандидатов на участие в волонтерской программе чемпионата Европы по футболу 2020 года. Регистрация кандидатов закончится 18 февраля, сообщили в понедельник в пресс-службе городского комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

Планируется, что Петербург задействует 1,5 тыс. городских волонтеров по различным направлениям. Среди них транспорт, "последний километр", культурно-развлекательная программа, информационно-туристическая служба, медиаобеспечение, зона болельщиков Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), навигация, а также медицина и работа в штабе. Стать городским волонтером может любой человек, достигший возраста 16 лет на момент проведения ЧЕ-2020 и владеющий иностранными языками.

"Стать городским волонтером на ЧЕ-2020 - это уникальная возможность для людей прикоснуться к организации такого масштабного спортивного события. Во время собеседований мы определяем кандидатов на те направления, которые лучше всего подойдут им по личностным и профессиональным качествам, но, конечно, мы стараемся также учитывать предпочтения самих кандидатов", - процитировали в пресс-службе руководителя Центра подготовки городских волонтеров ЧЕ-2020 в Санкт-Петербурге Георгия Борисова.

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года на 12 стадионах в 12 городах Европы. Санкт-Петербург примет четыре матча.