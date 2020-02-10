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Летние олимпийские виды спорта

Алишер Усманов передал МОК Олимпийский манифест Пьера де Кубертена

Рукопись в декабре была куплена на аукционе за $8,8 млн
Описание
© EPA-EFE/ETIENNE LAURENT

ТАСС, 10 февраля. Российский бизнесмен, глава Международной федерации фехтования (FIE) Алишер Усманов передал Олимпийскому музею в Лозанне рукопись манифеста основателя современных Олимпийских игр Пьера де Кубертена. Об этом сообщает пресс-служба МОК.

В декабре прошлого года Олимпийский манифест был куплен на аукционе за $8,8 млн. Имя покупателя не сообщалось.

Кубертен написал манифест в 1889 году. На 14 листах рукописи изложены основы современных Олимпийских игр, в частности, там утверждается, что "борьба между народами должна быть только в спорте".

Кубертен является инициатором возрождения Олимпийских игр, им разработана клятва, эмблема Игр, а также предложен лозунг "Быстрее, выше, сильнее". В его честь названа специальная награда, вручаемая Международным олимпийским комитетом за проявление благородства во время Олимпийских игр.

Теги
Усманов, Алишер БурхановичЛетние олимпийские виды спорта
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