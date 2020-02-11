Матыцин: политика Минспорта РФ будет направлена на развитие массового спорта

КРАСНОЯРСК, 11 февраля. /ТАСС/. Политика Министерства спорта РФ будет направлена на развитие физкультуры и массового спорта. Об этом рассказал министр спорта РФ Олег Матыцин, комментарий которого предоставлен ТАСС пресс-службой Минспорта РФ.

"У нас сейчас большой крен сделан в сторону спорта высших достижений. Конечно, мы ориентируемся на наших чемпионов, наших участников Олимпиад и чемпионатов мира. Они - пример для подрастающего поколения, но наша политика будет направлена на развитие физкультуры и массового спорта. Фундамент нашей спортивной системы - это регионы, работа спортивных школ, вузов, тренеров", - отметил Матыцин.

Глава Минспорта России находится в Красноярске с однодневным рабочим визитом. Программой его поездки запланированы рабочая встреча с губернатором Красноярского края Александром Уссом и участие в торжественной церемонии открытия X зимней Спартакиады учащихся России 2020 года.

"Для меня эта встреча также важна, как и для вас. Мне необходимо знать, что происходит "на земле", что вас волнует, беспокоит. Нам вместе по поручению президента России предстоит работать над Стратегией развития физкультуры и спорта до 2030 года. Она будет понятной и открытой, она будет сформулирована на глобальных целях, но подготовлена она должна быть "на земле", - сказал Матыцин, обращаясь к спортивной общественности.