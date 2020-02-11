Тарпищев: сборная России усилится перед финальной стадией Кубка Федерации

МОСКВА, 11 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Сборная России по теннису усилится перед финальной стадией Кубка Федерации, команда обладает хорошим потенциалом для успешного выступления в турнире. Об этом ТАСС заявил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

На прошлой неделе сборная России обыграла в квалификационном матче Кубка Федерации сборную Румынии со счетом 3-2 и вышла в финальную стадию турнира. За российскую команду выступали 21-летняя Анна Блинкова, 21-летняя Анна Калинская, 22-летнея Вероника Кудерметова и 25-летняя Екатерина Александрова.

"В финальной стадии наша команда, конечно, усилится, - сказал Тарпищев. - Пока что рано говорить, кто точно войдет в состав, но с такой командой потенциал на успех, если не в этом году, то в следующем, есть большой".

С этого года в Кубке Федерации появился финальный раунд, в котором 12 команд будут разделены на четыре группы. Лучшие национальные команды по итогам группового этапа выйдут в полуфинал, финалисты получат право на участие в решающем раунде следующего розыгрыша турнира. Соревнования будут длиться в течение одной недели, матчи будут состоять из двух одиночных встреч и одной парной. Финальный турнир пройдет 14-19 апреля в Будапеште.