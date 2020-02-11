{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кубок Федерации по теннису

Тарпищев: сборная России усилится перед финальной стадией Кубка Федерации

Турнир пройдет 14-19 апреля в Будапеште
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев Михаил Почуев/ТАСС
Описание
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев
© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 11 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Сборная России по теннису усилится перед финальной стадией Кубка Федерации, команда обладает хорошим потенциалом для успешного выступления в турнире. Об этом ТАСС заявил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

На эту тему
Молодость победила. Российские теннисистки вышли в финальную стадию Кубка Федерации

На прошлой неделе сборная России обыграла в квалификационном матче Кубка Федерации сборную Румынии со счетом 3-2 и вышла в финальную стадию турнира. За российскую команду выступали 21-летняя Анна Блинкова, 21-летняя Анна Калинская, 22-летнея Вероника Кудерметова и 25-летняя Екатерина Александрова.

"В финальной стадии наша команда, конечно, усилится, - сказал Тарпищев. - Пока что рано говорить, кто точно войдет в состав, но с такой командой потенциал на успех, если не в этом году, то в следующем, есть большой".

С этого года в Кубке Федерации появился финальный раунд, в котором 12 команд будут разделены на четыре группы. Лучшие национальные команды по итогам группового этапа выйдут в полуфинал, финалисты получат право на участие в решающем раунде следующего розыгрыша турнира. Соревнования будут длиться в течение одной недели, матчи будут состоять из двух одиночных встреч и одной парной. Финальный турнир пройдет 14-19 апреля в Будапеште.

Теги
РоссияТарпищев, Шамиль АнвяровичКубок Федерации по теннису
Реклама на ТАСС
Летние неолимпийские виды спорта
Федерация пляжного футбола выступает за создание команд при больших футбольных клубах
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС