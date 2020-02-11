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Футбол в России

Футболисты "Спартака" могут выйти на матч РПЛ с траурными повязками в память о Рейнгольде

Встреча чемпионата России пройдет 29 февраля

ТАСС, 11 февраля. Московский "Спартак" обратится в Российскую премьер-лигу (РПЛ) с просьбой разрешить игрокам выйти на матч чемпионата России по футболу против столичного "Динамо" с траурными повязками в память о Валерии Рейнгольде. Об этом сообщил генеральный директор "Спартака" Томас Цорн, чей комментарий приводит пресс-служба клуба.

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Рейнгольд скончался во вторник в возрасте 77 лет. Первый официальный матч после зимней паузы "Спартак" проведет 29 февраля. Соперником красно-белых по гостевой встрече 20-го тура чемпионата России станет московское "Динамо".

"От имени всех в клубе хочу выразить соболезнования в связи с трагическим уходом Валерия Рейнгольда, - сказал Цорн. - Валерий Леонидович был одним из тех, кто вписал свое имя в историю золотых побед "Спартака", и после окончания карьеры оставался таким же ярким и неравнодушным, каким когда-то был на поле. Сегодня, как это бывало регулярно, Валерий Леонидович пришел на встречу с ветеранами "Спартака" в манеж в Сокольники, где проводился турнир в честь 110-летнего юбилея другого прославленного ветерана красно-белых - Владимира Степанова. По трагическому стечению обстоятельств именно там его настиг сердечный приступ, который, как выяснилось пару часов спустя, оказалось роковым, Валерий Рейнгольд покинул нас, оставаясь преданным и неравнодушным спартаковцем".

"ФК "Спартак" окажет материальную помощь по организации похорон Валерия Леонидовича, а также обратится в РПЛ с просьбой разрешить выйти на ближайший матч против московского "Динамо" с траурными повязками в память о спартаковском ветеране", - добавил гендиректор красно-белых.

Рейнгольд выступал за "Спартак" с 1960 по 1967 год, в его составе становился чемпионом СССР (1962) и дважды обладателем Кубка СССР (1963, 1965), за красно-белых он провел 176 матчей, забив 32 гола. После ухода из московского клуба форвард играл в воронежском "Труде" (1968-1969) и ярославском "Шиннике" (1970-1974).

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