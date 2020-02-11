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Летние олимпийские виды спорта

Российский борец Комаров завоевал бронзу на чемпионате Европы в весовой категории до 87 кг

В поединке за третье место он победил турецкого борца Метехана Басара

ТАСС, 11 февраля. Российский борец греко-римского стиля Александр Комаров завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы по спортивной борьбе в весовой категории до 87 кг. Соревнование проходит в Риме.

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В поединке за бронзу Комаров победил турецкого борца Метехана Басара со счетом 3:1. Обладателем еще одной бронзовой награды стал азербайджанец Ислам Аббасов, победивший литовца Эйвидаса Станкевичюса (6:2). В схватке за золото украинец Семен Новиков оказался сильнее венгра Виктора Лёринца (7:1).

В 2019 году на чемпионате Европы Комаров также стал бронзовым призером, тогда он выступал в весовой категории до 82 кг. Россиянин является чемпионом России 2019 года.

На прошлогоднем турнире, который прошел в Бухаресте, российская сборная выиграла общекомандный зачет, завоевав восемь золотых, четыре серебряные и девять бронзовых медалей.

Соревнования по греко-римской борьбе завершатся 12 февраля, затем пройдет турнир по вольной борьбе. Чемпионат Европы завершится 16 февраля.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
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