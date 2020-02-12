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Летние олимпийские виды спорта

Борец Абдуллаев стал серебряным призером чемпионата Европы в весовой категории до 67 кг

В финале россиянин уступил норвежскому борцу Мортену Торесену
Назир Абдуллаев и Мортен Торесен AP Photo/Alessandra Tarantino
Описание
Назир Абдуллаев и Мортен Торесен
© AP Photo/Alessandra Tarantino

ТАСС, 12 февраля. Российский борец греко-римского стиля Назир Абдуллаев стал серебряным призером чемпионата Европы по спортивной борьбе в весовой категории до 67 кг. Соревнование проходит в Риме.

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В финальном поединке 28-летний Абдуллаев уступил норвежскому борцу Мортену Торесену (2:2, по последнему действию). Обладателями бронзовых медалей стали литовец Криступас Слейва, победивший в схватке за бронзу белоруса Александра Левончика (4:2), и представитель Армении Карен Асланян, оказавшийся сильнее венгра Кристиана Ванцы (7:5).

Абдуллаев является чемпионом России 2020 года, бронзовым призером первенства страны 2019 года.

Соревнования по греко-римской борьбе завершатся 12 февраля, затем пройдет турнир по вольной борьбе. Чемпионат Европы завершится 16 февраля.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
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