Профсоюз футболистов готов помочь Кокорину в случае нарушений перехода в "Сочи"

В четверг владелец "Сочи" Борис Ротенберг сообщил ТАСС, что Кокорин, права на которого принадлежат "Зениту", согласился перейти в сочинский клуб на правах аренды до конца сезона. При этом владелец клуба отметил, что сторонам еще предстоит оформить все необходимые документы и объявление о переходе может состояться в любое время.

"Если есть какие-то нарушения по переходу Александра, то он может к нам обращаться, - сказал Зотов. - Мы с ним общались раньше, обсуждали ситуацию, я сказал ему, что если нужна консультация по отношению с "Зенитом" или его переходу, то у него всегда есть возможность обратиться к нам. Тут все зависит от решения самого футболиста, если мы увидим, что "Зенит" или "Сочи" нарушает его права, то мы заступимся за него. А стороны, судя по всему, нашли консенсус, самое главное, чтобы Кокорин играл, вернулся как футболист и оставил все истории позади".

21 января "Сочи" объявил о достижении договоренности по переходу 28-летнего игрока на правах аренды, на следующий день генеральный директор "Зенита" подтвердил ТАСС эту информацию, но агент и отчим игрока Кирилл Логинов заявил, что футболист не собирается уходить из петербургского клуба. До конца января 28-летний форвард находился на сборе с основным составом "Зенита", а в феврале продолжил подготовку к весенней части сезона-2019/20 в расположении "Зенита-2", который играет в третьем по силе дивизионе чемпионата России - первенстве Олимп - Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). 13 февраля Кокорин в составе второй команды петербуржцев отправился на второй тренировочный сбор в Турцию, где к возобновлению сезона также готовятся "Зенит" и "Сочи".