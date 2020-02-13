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ЧМ по санному спорту в Сочи

Гарт: на домашнем ЧМ важно не только выиграть много медалей, но и достойно провести турнир

Турнир пройдет в Сочи с 14 по 16 февраля

СОЧИ, 13 февраля. /ТАСС/. Федерации санного спорта России (ФССР) на домашнем чемпионате мира важно не только завоевать много медалей, но и достойно провести сами соревнования. Об этом сообщила журналистам президент ФССР Наталия Гарт.

Чемпионат мира по санному спорту пройдет в Сочи с 14 по 16 февраля.

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"Конечно, на этом турнире я буду ждать от своих спортсменов только медалей, и это естественно, - заметила Гарт. - Не буду говорить, какое количество, но я максималистка. Но сейчас для Федерации санного спорта России не менее важно провести этот турнир очень достойно. Поэтому акцент внимания немного сместился от медалей к организации соревнований. Нам очень важно, чтобы всем спортсменам было здесь очень комфортно".

На чемпионате мира будет разыграно семь комплектов наград. В пятницу определятся победители в спринте у мужчин, женщин и в состязании мужских экипажей саней-двоек. В субботу станут известны чемпионы мира в личном женском турнире и заездах на санях-двойках. Завершится мировое первенство в воскресенье, когда будут разыграны медали у мужчин и в командной гонке. В рамках турнира будут разыграны награды молодежного ЧМ (до 23 лет) в мужском и женском личных турнирах, а также среди мужских экипажей саней-двоек.

В состав сборной России на домашний чемпионат мира вошли Татьяна Иванова, Виктория Демченко, Екатерина Катникова, Олеся Михайленко, Роман Репилов, Семен Павличенко, Максим Аравин и Александр Горбацевич, а также три экипажа: Александр Денисьев и Владислав Антонов, Владислав Южаков и Юрий Прохоров, Константин Кашкин и Всеволод Коршунов. Иванова и Репилов будут выступать на этом турнире в ранге лидеров общего зачета Кубка мира. Демченко и Павличенко занимают пока третьи места.

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ЧМ по санному спорту в Сочи
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