{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

Морозов: КХЛ заинтересована в расширении в Европу и Азию

По словам нового главы КХЛ, он начнет работу над этим вопросом с этого месяца

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) заинтересована в расширении в сторону Европы и Азии. Об этом на пресс-конференции рассказал новый президент КХЛ Алексей Морозов.

На эту тему
Алексей Морозов сменил Дмитрия Чернышенко на посту президента КХЛ

В пятницу Морозов сменил Дмитрия Чернышенко на посту президента КХЛ.

"Будем работать над расширением лиги. Сейчас надо проработать нюансы, посмотрим, что получится на следующий год. Нам интересен рынок и Азии, и Европы. Мы начнем работу в этом плане уже с этого месяца", - отметил Морозов.

Помимо российских клубов, на данный момент в состав лиги входят команды из Белоруссии, Казахстана, Китая, Латвии и Финляндии. Бывший президент КХЛ Чернышенко выступал за расширение КХЛ в сторону Европы.

Реклама на ТАСС
ЧМ по санному спорту в Сочи
Сильные снегопады серьезно осложнили подготовку к ЧМ по санному спорту в Сочи
Исполнительный директор Федерации санного спорта России Станислав Тюрин рассказал, что с уборкой снега удалось справиться
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС