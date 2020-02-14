Морозов: КХЛ заинтересована в расширении в Европу и Азию

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) заинтересована в расширении в сторону Европы и Азии. Об этом на пресс-конференции рассказал новый президент КХЛ Алексей Морозов.

В пятницу Морозов сменил Дмитрия Чернышенко на посту президента КХЛ.

"Будем работать над расширением лиги. Сейчас надо проработать нюансы, посмотрим, что получится на следующий год. Нам интересен рынок и Азии, и Европы. Мы начнем работу в этом плане уже с этого месяца", - отметил Морозов.

Помимо российских клубов, на данный момент в состав лиги входят команды из Белоруссии, Казахстана, Китая, Латвии и Финляндии. Бывший президент КХЛ Чернышенко выступал за расширение КХЛ в сторону Европы.