Дегтярев: опыт работы в МХЛ поможет Морозову в Континентальной хоккейной лиги

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Опыт работы на посту управляющего директора Молодежной хоккейной лигой (МХЛ) поможет Алексею Морозову во главе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение ТАСС высказал председатель комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

В пятницу было объявлено, что совет директоров КХЛ принял единогласное решение об избрании Морозова президентом организации. Двукратный чемпион мира в составе сборной России по хоккею сменил на этом посту Дмитрия Чернышенко, который в январе был назначен вице-премьером РФ. 42-летний Морозов сохранит за собой пост управляющего директора МХЛ вплоть до избрания нового руководителя организации.

"Алексей Морозов - опытный управленец, он несколько лет руководил Молодежной хоккейной лигой, - сказал Дегтярев. - МХЛ при нем стала полноценной лигой, через нее прошли многие игроки и тренеры КХЛ. Опыт игры в НХЛ также пригодится новому президенту КХЛ. Желаем ему успеха на новом посту".