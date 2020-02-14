Хусаинов: Валерий Бутенко задал планку, к которой должны стремиться все арбитры в России

Бутенко скончался в четверг на 79-м году жизни. Он работал арбитром с 1977 года. Бутенко был награжден памятной золотой медалью за обслуживание более 100 матчей, 13 раз входил в десятку лучших арбитров сезона. В 1981 году ему была присвоена международная категория Международной федерации футбола (ФИФА).

"Я благодарен судьбе, что на начальном этапе своей карьеры я встретился с этим человеком, - сказал Хусаинов. - После войны судейство было не совсем профессиональным, скорее считалось хобби. Но Валерий Павлович показывал пример должного отношения к выполнению своих обязанностей, высочайшего уровня профессионал, эталон работы. Он задал планку, и вот к ней надо стремиться всем нашим арбитрам, а если не хочется, то лучше вообще не начинать судейскую карьеру".

Хусаинов поделился воспоминаниями, связанными с работой вместе с Бутенко. "Я был молодым начинающим арбитром, Валерий Павлович ко мне подошел и сказал, что нужна помощь на игре между "Торпедо" и "Динамо", я ответил: "С вами хоть куда, в разведку готов идти". Помню, как работали на втором прощальном матче Льва Яшина на стадионе "Динамо".

"Финал Кубка СССР, феноменальный матч между минским и киевским "Динамо", Бутенко меня пригласил помочь. Матч прошел по полной программе, на следующий день на работе мне позвонил начальник минского "Динамо" и сказал: "Сережа, вся Белоруссия благодарит вас за ваше объективное судейство", - заключил Хусаинов.