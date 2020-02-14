Чудинов: российским саночникам не грозит головокружение после трех золотых наград ЧМ

В первый день ЧМ-2020 россияне выиграли золото во всех спринтерских дисциплинах. У женщин победу одержала Екатерина Катникова, у мужчин - Роман Репилов, в соревнованиях экипажей саней-двоек - Александр Денисьев и Владислав Антонов. Серебро в копилку команды принесла Татьяна Иванова.

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Сборной России по санному спорту, завоевавшей три золотые медали в первый день домашнего чемпионата мира в Сочи, не грозит головокружение от успехов, команда спокойно готовится к остальным стартам. Об этом сообщил журналистам главный тренер сборной России Сергей Чудинов.

"Никакого головокружения от успехов у нас нет, присутствует только большая радость от побед, - признался Чудинов. - Команда сейчас спокойно начнет готовиться к оставшимся четырем стартам. Мы максималисты и, естественно, хотим еще побеждать".

"Трудно сказать, ожидали мы такого результата в первый день турнира или нет, но мы надеялись на медали, надеялись, что они будут золотыми, - продолжил главный тренер. - Хотя от Катниковой точно никто не ожидал победы. Теперь в женской команде у нас есть один чемпион мира в команде, это только усилит конкуренцию, борьбу, настрой, кому-то злости спортивной придаст, кому-то - уверенности".

Чудинов считает, что три золотые награды чемпионата мира стали результатом сплоченной работы всего тренерского коллектива. "Кто-то не боится воплощать смелые идеи, находить нестандартные решения в подготовке и, естественно, исполнители у нас отличные, наши медали тому подтверждение", - подчеркнул главный тренер.

В оставшиеся два дня на чемпионате мира будет разыграно еще четыре комплекта наград, турнир завершится в воскресенье.