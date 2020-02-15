Фристайлистка Демидова: в следующем сезоне стану еще лучше

ТАСС, 15 февраля. Российская фристайлистка Валерия Демидова, победившая в общем зачете Кубка мира в хафпайпе, верит, что в следующем сезоне сможет выступить еще лучше. Спортсменку цитирует пресс-служба Международной федерации лыжного спорта (FIS).

В субботу 19-летняя Демидова стала первой в истории россиянкой, выигравшей общий зачет Кубка мира в хафпайпе. Она заняла третье место на этапе в Калгари.

"У меня сегодня третье место, и у меня теперь есть Хрустальный глобус, сейчас я одна из самых счастливых людей в мире. До меня у российских фристайлистов не было подиумов, а сейчас у нас есть Хрустальный глобус. Я очень довольна тем, как я выступаю, но я все еще допускаю некоторые ошибки. Я собираюсь приступить к работе для следующего сезона и думаю, что стану еще лучше", - сказала Демидова.

Демидова поднималась на пьедестал по итогам четырех из пяти этапов сезона. Россиянка стала третьей в Новой Зеландии, победила в Китае и заняла второе место в США (штат Калифорния). Единственным этапом, где спортсменке не удалось попасть в тройку призеров, стал второй старт сезона, который тоже проходил в США (штат Колорадо).

В Китае Демидова стала первой россиянкой, победившей в хафпайпе на этапах Кубка мира. До этого высшим достижением россиян в хафпайпе были две ее бронзовые медали (2017, 2019). В общем зачете Кубка мира Демидова набрала 345 очков. Второй стала Каркер, записавшая себе в актив 280 баллов. Замкнула тройку призеров китаянка Чжан Кэсинь (272).