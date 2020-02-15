Российские саночники впервые стали призерами чемпионата мира в двойках

Золотые медали выиграли Тони Эггерт и Саша Бенекен из Германии, показав по сумме двух попыток время 1 минута 39,384 секунды. Россияне уступили 0,104 секунды. Третье место занял еще один дуэт из Германии - Тобиас Вендль и Тобиас Арльт (+0,142).

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Россияне Александр Денисьев и Владислав Антонов заняли второе место в соревнованиях двоек на чемпионате мира по санному спорту в Сочи.

Сборная России по санному спорту в первый день ЧМ переписала все рекорды

Три из трех. Сборная России по санному спорту в первый день ЧМ переписала все рекорды

Россияне Всеволод Кашкин и Константин Коршунов стали четвертыми (+0,203), Владислав Южаков и Юрий Прохоров заняли шестое место (+0,336).

На прошлогоднем мировом первенстве, прошедшем в немецком Винтерберге, Южаков и Прохоров заняли седьмое место, Кашкин и Коршунов - 10-е, Денисьев и Антонов - 12-е. Эггерт и Бенекен второй год подряд стали лучшими, выиграв шестую золотую медаль на чемпионатах мира.

Российские экипажи саней-двоек до турнира в Сочи не выигрывали медалей чемпионатов мира в классических гонках. Наивысший результат был показан на мировом первенстве в 2011 году в Италии, когда Южаков и Владимир Махнутин заняли четвертое место. Наивысшим результатом саночников Советского Союза, выступавших в двойках, является золото Дайниса Бремзе и Айгарса Крикиса, выигранное на чемпионате мира 1978 года в Австрии.

Чемпионат мира по санному спорту в Сочи завершится в воскресенье. После четырех дисциплин в общекомандном медальном зачете сборная России продолжает лидировать, завоевав пять наград - три золотые и две серебряные. На втором месте находится команда Германии (1-1-2), на третьем - Италии (0-1-1).