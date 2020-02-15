{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ЧМ по санному спорту в Сочи

Российские саночники впервые стали призерами чемпионата мира в двойках

Александр Денисьев и Владислав Антонов завоевали серебро
Владислав Антонов и Александр Денисьев Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Владислав Антонов и Александр Денисьев
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Россияне Александр Денисьев и Владислав Антонов заняли второе место в соревнованиях двоек на чемпионате мира по санному спорту в Сочи.

Золотые медали выиграли Тони Эггерт и Саша Бенекен из Германии, показав по сумме двух попыток время 1 минута 39,384 секунды. Россияне уступили 0,104 секунды. Третье место занял еще один дуэт из Германии - Тобиас Вендль и Тобиас Арльт (+0,142).

На эту тему
Три из трех. Сборная России по санному спорту в первый день ЧМ переписала все рекорды

Россияне Всеволод Кашкин и Константин Коршунов стали четвертыми (+0,203), Владислав Южаков и Юрий Прохоров заняли шестое место (+0,336).

На прошлогоднем мировом первенстве, прошедшем в немецком Винтерберге, Южаков и Прохоров заняли седьмое место, Кашкин и Коршунов - 10-е, Денисьев и Антонов - 12-е. Эггерт и Бенекен второй год подряд стали лучшими, выиграв шестую золотую медаль на чемпионатах мира.

Российские экипажи саней-двоек до турнира в Сочи не выигрывали медалей чемпионатов мира в классических гонках. Наивысший результат был показан на мировом первенстве в 2011 году в Италии, когда Южаков и Владимир Махнутин заняли четвертое место. Наивысшим результатом саночников Советского Союза, выступавших в двойках, является золото Дайниса Бремзе и Айгарса Крикиса, выигранное на чемпионате мира 1978 года в Австрии.

Чемпионат мира по санному спорту в Сочи завершится в воскресенье. После четырех дисциплин в общекомандном медальном зачете сборная России продолжает лидировать, завоевав пять наград - три золотые и две серебряные. На втором месте находится команда Германии (1-1-2), на третьем - Италии (0-1-1).

Теги
ЧМ по санному спорту в Сочи
Реклама на ТАСС
КХЛ
"Локомотив" вышел в плей-офф КХЛ благодаря победе "Барыса" над "Сочи"
Лучшим результатом ярославской команды в плей-офф является выход в финал сезона-2008/09
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС