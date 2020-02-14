Три из трех. Сборная России по санному спорту в первый день ЧМ переписала все рекорды

У женщин победу одержала Екатерина Катникова, у мужчин - Роман Репилов, в соревнованиях экипажей саней-двоек - Александр Денисьев и Владислав Антонов. Серебро в копилку команды принесла Татьяна Иванова. Никогда ранее представители России не побеждали в спринте на чемпионате мира, а женщины и экипажи саней-двоек и вовсе не добирались до пьедестала. Наивысшим результатом среди мужчин было серебро Репилова на чемпионате мира 2017 года в Австрии.

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Сборная России по санному спорту феноменально начала выступление на стартовавшем в пятницу в Сочи чемпионате мира по санному спорту, завоевав три награды высшего достоинства. Никому ранее не удавалось выиграть все золотые медали в спринте на одном мировом первенстве.

Российские саночники по количеству завоеванных на одном чемпионате мира медалей также побили многолетний рекорд своих предшественников из сборной СССР, которые на чемпионате мира - 1978 выиграли две золотые награды. Тогда Вера Зозуля первенствовала в личном турнире, а экипаж Дайниса Бремзе и Айгарса Крикиса выиграл золото в двойках.

В пятницу был побит и прежний рекорд российской команды. На чемпионатах мира 2015 и 2019 годов сборная России выигрывала по одной золотой награде. В 2015 году в латвийской Сигулде Семен Павличенко был первым в личном турнире, в 2019-м российская команда в составе Павличенко, Татьяны Ивановой и Владислава Южакова с Юрием Прохоровым выиграла золото в эстафете.

Никогда ранее сборная России не выигрывала на одном чемпионате мира больше трех медалей, в 2020 году этот результат был улучшен до четырех уже после первого дня соревнований.

"Когда самые смелые мечты сбываются"

"Я не предполагала в самых смелых мечтах, что в первый день чемпионата мы выиграем три золота, - сказала президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт журналистам сразу после окончания первого соревновательного дня. - Испытываю ли я какое-то неудобство перед соперниками? Если честно, нет. Это спорт, в котором не может быть поддавков, тем более что турнир будет длиться еще два дня".

"Все наши ребята находятся в очень хорошей форме, и каждый из них мог попасть на пьедестал. Все поздравляют, но не удивляются, потому что мы на каждом этапе Кубка мира показываем хорошие результаты и без медалей не уезжаем. Радует большое количество болельщиков, я боялась, что их будет мало", - добавила глава федерации.

Главный тренер сборной Сергей Чудинов считает, что успешный первый день никак не отразится на боевом настрое его спортсменов. "Никакого головокружения от успехов у нас нет, присутствует только большая радость от побед, - признался главный тренер. - Команда сейчас спокойно начнет готовиться к оставшимся четырем стартам. Мы максималисты и, естественно, хотим еще побеждать".