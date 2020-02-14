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ЧМ по санному спорту в Сочи

Три из трех. Сборная России по санному спорту в первый день ЧМ переписала все рекорды

У женщин победу в спринте одержала Екатерина Катникова, у мужчин - Роман Репилов, у двоек - Александр Денисьев и Владислав Антонов
Роман Репилов Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Роман Репилов
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Сборная России по санному спорту феноменально начала выступление на стартовавшем в пятницу в Сочи чемпионате мира по санному спорту, завоевав три награды высшего достоинства. Никому ранее не удавалось выиграть все золотые медали в спринте на одном мировом первенстве.

У женщин победу одержала Екатерина Катникова, у мужчин - Роман Репилов, в соревнованиях экипажей саней-двоек - Александр Денисьев и Владислав Антонов. Серебро в копилку команды принесла Татьяна Иванова. Никогда ранее представители России не побеждали в спринте на чемпионате мира, а женщины и экипажи саней-двоек и вовсе не добирались до пьедестала. Наивысшим результатом среди мужчин было серебро Репилова на чемпионате мира 2017 года в Австрии.

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Российские саночники по количеству завоеванных на одном чемпионате мира медалей также побили многолетний рекорд своих предшественников из сборной СССР, которые на чемпионате мира - 1978 выиграли две золотые награды. Тогда Вера Зозуля первенствовала в личном турнире, а экипаж Дайниса Бремзе и Айгарса Крикиса выиграл золото в двойках.

В пятницу был побит и прежний рекорд российской команды. На чемпионатах мира 2015 и 2019 годов сборная России выигрывала по одной золотой награде. В 2015 году в латвийской Сигулде Семен Павличенко был первым в личном турнире, в 2019-м российская команда в составе Павличенко, Татьяны Ивановой и Владислава Южакова с Юрием Прохоровым выиграла золото в эстафете.

Никогда ранее сборная России не выигрывала на одном чемпионате мира больше трех медалей, в 2020 году этот результат был улучшен до четырех уже после первого дня соревнований.

"Когда самые смелые мечты сбываются"

"Я не предполагала в самых смелых мечтах, что в первый день чемпионата мы выиграем три золота, - сказала президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт журналистам сразу после окончания первого соревновательного дня. - Испытываю ли я какое-то неудобство перед соперниками? Если честно, нет. Это спорт, в котором не может быть поддавков, тем более что турнир будет длиться еще два дня".

"Все наши ребята находятся в очень хорошей форме, и каждый из них мог попасть на пьедестал. Все поздравляют, но не удивляются, потому что мы на каждом этапе Кубка мира показываем хорошие результаты и без медалей не уезжаем. Радует большое количество болельщиков, я боялась, что их будет мало", - добавила глава федерации.

Главный тренер сборной Сергей Чудинов считает, что успешный первый день никак не отразится на боевом настрое его спортсменов. "Никакого головокружения от успехов у нас нет, присутствует только большая радость от побед, - признался главный тренер. - Команда сейчас спокойно начнет готовиться к оставшимся четырем стартам. Мы максималисты и, естественно, хотим еще побеждать".

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"Трудно сказать, ожидали мы такого результата в первый день турнира или нет, но мы надеялись на медали, надеялись, что они будут золотыми, - продолжил главный тренер. - Хотя от Катниковой точно никто не ожидал победы. Теперь в женской команде у нас есть один чемпион мира в команде и это только усилит конкуренцию, борьбу, настрой, кому-то злости спортивной придаст, кому-то уверенности".

Чудинов считает, что три золотые награды чемпионата мира стали результатом сплоченной работы всего тренерского коллектива. "Кто-то не боится воплощать смелые идеи, находить нестандартные решения в подготовке и, естественно, исполнители у нас отличные, наши медали тому подтверждение", - подчеркнул главный тренер.

Медаль для мамы, жены и дочки

Чемпион мира 2020 года Репилов в беседе с журналистами заметил, что золото сочинского турнира для него пока самая дорогая награда.

"Сегодняшняя моя золотая медаль одна стоит всех ранее завоеванных наград, она завоевана на пределе эмоций, радостных и грустных. Очень тяжело настраиваться на старт до того момента, пока не выходишь на него. А когда приезжаешь и понимаешь, что ты чемпион мира, то просто радуешься тому, что не заплакал", - признался спортсмен, который посвятил победу своим родным: матери, жене и дочери.

В субботу будут разыграны медали в мужских санях-двойках и в личном турнире у женщин. В заключительный день чемпионата мира определятся победители среди мужчин и в командной гонке.

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