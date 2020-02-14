Золотая Вера. 40 лет назад саночница из СССР впервые победила на Олимпиаде

В преддверии домашнего чемпионата мира в Сочи, который стартует 14 февраля, ТАСС рассказывает о том, как советская самбистка попала в санный спорт и завоевала золото Игр в США

Первая в истории советского санного спорта олимпийская чемпионка Вера Зозуля родилась в небольшом латвийском городке Талси и свой путь к спортивным высотам начала с самбо. Кто знает, может, и на борцовском ковре она спустя годы стала бы настоящей королевой, если бы однажды ее подруга не пригласила в секцию санного спорта. Ей не было равных на Играх 1980 года в Лейк-Плэсиде. Об успехе 40-летней давности, который так и остается пока единственным в истории отечественного санного спорта (в преддверии домашнего чемпионата мира в Сочи, который стартует 14 февраля), мы поговорили с самой Зозулей и тренером сборной СССР Валерием Силаковым, который рассказал, что никто из специалистов не мог предсказать победы спортсменки в США. О характере Вера: Как часто я вспоминаю свой успех на Играх 1980 года? Моя победа многим пришла на память, когда в 2014 году в Сочи проходил олимпийский турнир саночников. Вспоминают, когда возникает какой-то праздничный повод. А ежедневно, конечно, я живу другими мыслями, и тем более не козыряю тем, что являюсь олимпийской чемпионкой.

Описание Вера Зозуля, 1978 год © Борис Колесников/ТАСС

Валерий: Вера — это моя надежда и любовь, я с ней начал работать в сборной года за три-четыре до того, как она стала олимпийской чемпионкой. Но у нее был также личный тренер Валдис Тиликс, очень интеллигентный человек, потомок графов или баронов. У Зозули настоящий спортивный характер, она упертая по жизни, настоящий боец. Даже в боях без правил она бы тоже, наверно, сумела себя проявить, хотя к таким единоборствам у меня душа не лежит. От страха до победы Вера: Страшно ли было поначалу? Боязнь была до того момента, пока не научилась управлять санями, а потом было все нормально. Мой дебют на Олимпийских играх состоялся в 1976 году в Инсбруке, где я заняла девятое место. Считаю тот свой результат нормальным, потому что лишь в 1972 году советские саночники дебютировали на Олимпиадах. Поэтому попасть в десятку c первого раза — это было хорошо. Что касается Лейк-Плэсида, то туда я уже ехала как одна из претенденток на медали, ведь в 1976 году я выиграла чемпионат Европы, а в 1978-м — чемпионат мира.

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Валерий: Мы не считали Веру фаворитом Олимпиады, потому что спортсменки из ГДР были сильней наших тогда. Немцы — это наши учителя в санном спорте. То, что советская саночница тогда выиграла, случилось благодаря ее огромной целеустремленности. Она тренировалась с большой отдачей ради достижения высшей цели. Но могло случиться так, что Вера осталась бы без Игр в Лейк-Плэсиде. Отбор на ту Олимпиаду проходил в рамках чемпионата СССР на одной из трасс под Свердловском. А Вера, как другие ведущие наши спортсмены, тренировалась в основном за рубежом на искусственных трассах, которых в Советском Союзе еще не было. А разница между трассами с естественным и искусственным льдом достаточно большая. Вера очень боялась получить в Свердловске травму, перейдя с одного ледового покрытия на другое, и сумела отобраться на Олимпиаду только в последнем заезде.

Описание Во время Спартакиады-1978 © Игорь Уткин/ТАСС

Вера: Когда я почувствовала, что стала олимпийской чемпионкой? Только когда финишировала в последнем заезде. А как иначе? Вспомните последнюю Олимпиаду в Пхёнчхане, когда немец Феликс Лох уверенно лидировал после трех заездов, а в заключительном совершил грубую ошибку и откатился на пятое место. Пока ты не финишировал, ты не победил. Валерий: Когда наши девушки заняли на той Олимпиаде первое и третье места, мы, тренеры, испытали абсолютное счастье. Ведь перед нами даже не стояло тогда задачи выиграть турнир, так как санный спорт в СССР был в начале своего развития, а ГДР тогда доминировала. После той успешной Олимпиады интерес к санному спорту в Советском Союзе резко вырос". О дружбе в спорте и условиях на ОИ Вера: Нам создали все условия, чтобы было комфортно. Да, мы спали в тесных комнатах на двухярусных кроватях, но в Нагано-1998 тоже были похожие условия. В центре домов были большие холлы, где мы всегда собирались, постоянно были вместе. У меня сложились очень хорошие отношения с Владиславом Третьяком, я дружила с Ириной Родниной, с которой вместе училась в Малаховском институте физкультуры. С лыжницей Галиной Кулаковой, фигуристами Ириной Линичук и Геннадием Карпоносовым постоянно общались.

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