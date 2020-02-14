Золотая Вера. 40 лет назад саночница из СССР впервые победила на Олимпиаде

Первая в истории советского санного спорта олимпийская чемпионка Вера Зозуля родилась в небольшом латвийском городке Талси и свой путь к спортивным высотам начала с самбо. Кто знает, может, и на борцовском ковре она спустя годы стала бы настоящей королевой, если бы однажды ее подруга не пригласила в секцию санного спорта.
Ей не было равных на Играх 1980 года в Лейк-Плэсиде. Об успехе 40-летней давности, который так и остается пока единственным в истории отечественного санного спорта (в преддверии домашнего чемпионата мира в Сочи, который стартует 14 февраля), мы поговорили с самой Зозулей и тренером сборной СССР Валерием Силаковым, который рассказал, что никто из специалистов не мог предсказать победы спортсменки в США.
О характере
Вера: Как часто я вспоминаю свой успех на Играх 1980 года? Моя победа многим пришла на память, когда в 2014 году в Сочи проходил олимпийский турнир саночников. Вспоминают, когда возникает какой-то праздничный повод. А ежедневно, конечно, я живу другими мыслями, и тем более не козыряю тем, что являюсь олимпийской чемпионкой.
Валерий: Вера — это моя надежда и любовь, я с ней начал работать в сборной года за три-четыре до того, как она стала олимпийской чемпионкой. Но у нее был также личный тренер Валдис Тиликс, очень интеллигентный человек, потомок графов или баронов. У Зозули настоящий спортивный характер, она упертая по жизни, настоящий боец. Даже в боях без правил она бы тоже, наверно, сумела себя проявить, хотя к таким единоборствам у меня душа не лежит.
От страха до победы
Вера: Страшно ли было поначалу? Боязнь была до того момента, пока не научилась управлять санями, а потом было все нормально. Мой дебют на Олимпийских играх состоялся в 1976 году в Инсбруке, где я заняла девятое место. Считаю тот свой результат нормальным, потому что лишь в 1972 году советские саночники дебютировали на Олимпиадах. Поэтому попасть в десятку c первого раза — это было хорошо. Что касается Лейк-Плэсида, то туда я уже ехала как одна из претенденток на медали, ведь в 1976 году я выиграла чемпионат Европы, а в 1978-м — чемпионат мира.
Валерий: Мы не считали Веру фаворитом Олимпиады, потому что спортсменки из ГДР были сильней наших тогда. Немцы — это наши учителя в санном спорте. То, что советская саночница тогда выиграла, случилось благодаря ее огромной целеустремленности. Она тренировалась с большой отдачей ради достижения высшей цели.
Но могло случиться так, что Вера осталась бы без Игр в Лейк-Плэсиде. Отбор на ту Олимпиаду проходил в рамках чемпионата СССР на одной из трасс под Свердловском. А Вера, как другие ведущие наши спортсмены, тренировалась в основном за рубежом на искусственных трассах, которых в Советском Союзе еще не было. А разница между трассами с естественным и искусственным льдом достаточно большая. Вера очень боялась получить в Свердловске травму, перейдя с одного ледового покрытия на другое, и сумела отобраться на Олимпиаду только в последнем заезде.
Вера: Когда я почувствовала, что стала олимпийской чемпионкой? Только когда финишировала в последнем заезде. А как иначе? Вспомните последнюю Олимпиаду в Пхёнчхане, когда немец Феликс Лох уверенно лидировал после трех заездов, а в заключительном совершил грубую ошибку и откатился на пятое место. Пока ты не финишировал, ты не победил.
Валерий: Когда наши девушки заняли на той Олимпиаде первое и третье места, мы, тренеры, испытали абсолютное счастье. Ведь перед нами даже не стояло тогда задачи выиграть турнир, так как санный спорт в СССР был в начале своего развития, а ГДР тогда доминировала. После той успешной Олимпиады интерес к санному спорту в Советском Союзе резко вырос".
О дружбе в спорте и условиях на ОИ
Вера: Нам создали все условия, чтобы было комфортно. Да, мы спали в тесных комнатах на двухярусных кроватях, но в Нагано-1998 тоже были похожие условия. В центре домов были большие холлы, где мы всегда собирались, постоянно были вместе. У меня сложились очень хорошие отношения с Владиславом Третьяком, я дружила с Ириной Родниной, с которой вместе училась в Малаховском институте физкультуры. С лыжницей Галиной Кулаковой, фигуристами Ириной Линичук и Геннадием Карпоносовым постоянно общались.
Но на других олимпийских соревнованиях мне побывать так и не удалось. Когда я прилетела в Америку, то вначале все время было посвящено тренировкам, подготовке саней, затем начались сами соревнования. Потом мне предлагали остаться на Олимпиаде как болельщице, но я не осталась. Как встречала родина? Так же, как сейчас, тепло и радостно.
О тренерской работе
Вера: Вскоре после этого из-за несогласия с решением руководства убрать тренера из сборной страны я приняла решение завершить карьеру. В 1985 году закончила институт, а затем постепенно переключилась на тренерскую работу. С 1991 по 1994 год я работала со сборной Польши, потом была старшим тренером сборной Латвии.
Олимпийская чемпионка 1980 года также рассказала, что уже больше десяти лет является поклонницей саночника сборной России Семена Павличенко. Любимый мой Семен! Я с ним знакома с тех пор, когда он только начинал свой путь в санном спорте, когда он тренировался у наставницы юниорской сборной Веры Бардиной. Семен — мой любимчик. И я очень радуюсь каждому его успеху.
Альберт Стародубцев