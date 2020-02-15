Самуэльссон убежден в виновности биатлонистов Устюгова и Слепцовой

АНТХОЛЬЦ /Италия/, 15 февраля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Олимпийский чемпион Себастьян Самуэльссон убежден в том, что российские биатлонисты Светлана Слепцова и Евгений Устюгов виновны в нарушении антидопинговых правил. Об этом шведский биатлонист заявил, отвечая на вопрос ТАСС.

В субботу Международный союз биатлонистов объявил о дисквалификации Устюгова и Слепцовой на два года за нарушение антидопинговых правил. Спортсмены завершили карьеру. 34-летний Устюгов решением от 13 февраля обвинен в употреблении запрещенного вещества оксандролона. Его результаты с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14 аннулированы, в том числе он должен быть лишен золотой медали Олимпиады-2014 в эстафете, что приведет к потере первенства сборной России в неофициальном общекомандном зачете Игр.

"Я считаю, что они виновны. Расследование шло долго и тщательно, так что я уверен в решении. Конечно, я буду ждать рассмотрения апелляций, но я удивлюсь, если решение будут другим", - сказал Самуэльссон.

У Слепцовой и Устюгова есть 21 день на подачу апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS).