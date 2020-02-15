Фуркад пожал руку Логинову на церемонии награждения призеров спринта на ЧМ по биатлону

АНТХОЛЬЦ /Италия/, 15 февраля. /ТАСС/. Французские биатлонисты Кентен Фийон Майе и Мартен Фуркад пожали руку россиянину Александру Логинову во время церемонии награждения после спринтерской гонки на чемпионате мира. Соревнования проходят в итальянском Антхольце.

Конфликт между Фуркадом и Логиновым начался в 2017 году во время смешанной эстафеты на чемпионате. Его причиной стало падение россиянина при передаче эстафеты, которое спровоцировал француз. В итоге французская сборная заняла второе место, а российская - третье. Во время церемонии награждения Логинов и Антон Шипулин отказались пожать руку Фуркаду. Кроме того, в дальнейшем Фуркад и ряд других биатлонистов, несмотря на отбытие Логиновым двухлетней дисквалификации, требовали от российского спортсмена извинений за нарушение антидопинговых правил.

Логинов стал первым россиянином за 12 лет, который одержал победу в мужской личной гонке на чемпионатах мира, в 2008 году в спринте побеждал Максим Чудов. Последнюю победу на турнире в женских личных гонках одержала Екатерина Юрлова-Перхт в 2015 году, ставшая лучшей в индивидуальной гонке. Предыдущую золотую медаль на чемпионатах мира россияне завоевывали в мужской эстафете в 2017 году. Победа Логинова прервала серию из 28 гонок без медалей с учетом Кубка мира для российских биатлонистов.

На чемпионате мира 2019 года Логинов стал серебряным призером в спринте, а также занял третье место в эстафете. Помимо этого, на счету 28-летнего биатлониста бронза мирового первенства 2017 года в смешанной эстафете.