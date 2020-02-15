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Чемпионат мира по биатлону

Фуркад пожал руку Логинову на церемонии награждения призеров спринта на ЧМ по биатлону

Таким же образом россиянина поздравил серебряный призер гонки Кентен Фийон Майе
Кентен Фийон Майе, Александр Логинов и Мартен Фуркад EPA-EFE/ANDREA SOLERO
Описание
Кентен Фийон Майе, Александр Логинов и Мартен Фуркад
© EPA-EFE/ANDREA SOLERO

АНТХОЛЬЦ /Италия/, 15 февраля. /ТАСС/. Французские биатлонисты Кентен Фийон Майе и Мартен Фуркад пожали руку россиянину Александру Логинову во время церемонии награждения после спринтерской гонки на чемпионате мира. Соревнования проходят в итальянском Антхольце.

Логинов выиграл гонку, Фийон Майе стал вторым, Фуркад - третьим.

Конфликт между Фуркадом и Логиновым начался в 2017 году во время смешанной эстафеты на чемпионате. Его причиной стало падение россиянина при передаче эстафеты, которое спровоцировал француз. В итоге французская сборная заняла второе место, а российская - третье. Во время церемонии награждения Логинов и Антон Шипулин отказались пожать руку Фуркаду. Кроме того, в дальнейшем Фуркад и ряд других биатлонистов, несмотря на отбытие Логиновым двухлетней дисквалификации, требовали от российского спортсмена извинений за нарушение антидопинговых правил.

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Логинов стал первым россиянином за 12 лет, который одержал победу в мужской личной гонке на чемпионатах мира, в 2008 году в спринте побеждал Максим Чудов. Последнюю победу на турнире в женских личных гонках одержала Екатерина Юрлова-Перхт в 2015 году, ставшая лучшей в индивидуальной гонке. Предыдущую золотую медаль на чемпионатах мира россияне завоевывали в мужской эстафете в 2017 году. Победа Логинова прервала серию из 28 гонок без медалей с учетом Кубка мира для российских биатлонистов.

На чемпионате мира 2019 года Логинов стал серебряным призером в спринте, а также занял третье место в эстафете. Помимо этого, на счету 28-летнего биатлониста бронза мирового первенства 2017 года в смешанной эстафете.

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Чемпионат мира по биатлону
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