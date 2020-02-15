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Чемпионат мира по биатлону

Биатлонист Логинов заявил, что готов объясниться с Фуркадом по поводу допингового прошлого

Раньше француз критиковал Логинова за нежелание объяснять причину, по которой у него был найден ЭПО
Александр Логинов AP Photo/Matthias Schrader
Описание
Александр Логинов
© AP Photo/Matthias Schrader

АНТХОЛЬЦ /Италия/, 15 февраля. /ТАСС/. Российский биатлонист Александр Логинов готов лично объясниться перед Мартеном Фуркадом и любым другим биатлонистом, не верящим в его честность после дисквалификации за ЭПО. Об этом он заявил в субботу на пресс-конференции после завоевания золота на чемпионате мира.

Логинов одержал победу в спринте на чемпионате мира в Антхольце. Третье место в этой гонке занял пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад, который раньше критиковал Логинова за нежелание объяснять причину, по которой у него был найден ЭПО. Этот препарат попадает в организм только через шприц.

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"Я не видел критических заявлений норвежских биатлонистов после моей победы. А по поводу того, что между нами не хватает коммуникации, то я уже говорил, что с большим удовольствием пообщаюсь с каждым из спортсменов, не вижу никаких проблем. Просто я не президент, чтобы собирать пресс-конференцию. А со спортсменами я готов встретиться в любое время, думаю, они меня поймут", - сказал Логинов.

"Мы с женой сумели расширить свою жилплощадь, так что с большим удовольствием жду каждого, кто захочет пообщаться, у себя дома. Хоть 366 дней в году, пусть приезжают, спят на соседней кровати. Можно и на одной, но жена не поймет", - сказал он.

Также чемпион мира рассказал о решении не общаться с журналистами во время чемпионата мира. "У меня в прошлом году была такая же практика, я посчитал, что так будет комфортнее для меня и моей головы", - пояснил он.

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Чемпионат мира по биатлону
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