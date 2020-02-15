Елизаров: "Локомотив" и "Спартак" выдали игру нервов на клубном ЧМ по пляжному футболу

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Полуфинал клубного чемпионата мира по пляжному футболу между московскими "Локомотивом" и "Спартаком" получился очень нервным. Об этом журналистам заявил главный тренер железнодорожников Александр Елизаров.

"Спартак" в субботу обыграл "Локомотив" со счетом 3:1. Первый гол был забит на 30-й минуте игроком красно-белых Мохаммадом Ахмадзаде.

"Игра нервов, до гола, у нас были шансы забить перед первым голом "Спартака", в принципе, много моментов было у обеих команд, но "Спартак" забил первым, - сказал Елизаров. - Если бы мы пропустили в первом периоде, то легче было бы раскрывать игру, но это затянулось надолго, и уже многое зависело от везения. "Спартаку" повезло больше, значит, больше были достойны победы".

Матч посетили активные болельщики футбольных клубов "Локомотив" и "Спартак". "Никогда не видел такой поддержки на матчах. Атмосфера сумасшедшая, возможно, это тоже мешало вносить коррективы в игру, потому что просто банально не было слышно. Хотелось бы такое видеть и на играх чемпионата России, видеть каждый день во всех турнирах, даже несмотря на то что мы проиграли. Сыграть при такой атмосфере дорогого стоит", - заключил Елизаров.

В финале турнира "Спартак" встретится с португальской "Брагой", которая в первом полуфинале оказалась сильнее японского "Токио Верди" (7:2). Начало решающей встречи в 16:30 мск.

В матче за третье место "Локомотив" сыграет с "Токио Верди", начало - 15:15 мск.