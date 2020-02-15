{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Клубный ЧМ по пляжному футболу в Москве

Макаров: "Спартаку" нужно тактически правильно сыграть в финале клубного чемпионата мира

В полуфинале турнира красно-белые обыграли "Локомотив" со счетом 3:1

МОСКВА, 15 февраля. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Правильно выбранная тактика в финальном матче клубного чемпионата мира по пляжному футболу против португальской "Браги" поможет московскому "Спартаку" добиться победы. Такое мнение ТАСС высказал игрок красно-белых Алексей Макаров.

"Спартак" в субботу обыграл "Локомотив" со счетом 3:1 в полуфинале турнира. Первый гол был забит на 30-й минуте игроком красно-белых Мохаммадом Ахмадзаде.

"Равные команды играли, долго готовились тактически, поэтому долго никто не раскрывался, - сказал Макаров. - В принципе, игра шла до забитого гола, мы забили первыми, все понимали, что в полуфинале легкой прогулки не будет. У нас много штанг было, и "Локомотив" пару раз попал в каркас ворот, в перерыве перед третьим периодом все обсудили, что просто нужно было реализовать свои моменты".

"Такая армия болельщиков, спасибо им за поддержку. Такая атмосфера бывает только на большом футболе, в конце подбежал на эмоциях к трибуне, порадоваться", - отметил Макаров, который забил третий гол "Спартака" за несколько секунд до конца встречи.

В финале турнира "Спартак" встретится с португальской "Брагой", которая в первом полуфинале оказалась сильнее японского "Токио Верди" (7:2). "Все будут выкладываться по максимуму, будет очень непросто, "Брага" сильна своими исполнителями. Одна четверка у них - это сборная Бразилии, другая - сборная Португалии. Нам нужно правильно тактически подойти к этому финалу, тогда получится победить", - заключил собеседник ТАСС.

Финал пройдет во дворце спорта "Мегаспорт", начало - 16:30 мск.

Теги
Клубный ЧМ по пляжному футболу в Москве
Реклама на ТАСС
Зимние олимпийские виды спорта
Сборная России по лыжной акробатике пропустит этап Кубка мира в Казахстане
Этот этап будет предпоследним в международном календаре, он пройдет 28 февраля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС