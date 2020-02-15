Макаров: "Спартаку" нужно тактически правильно сыграть в финале клубного чемпионата мира

МОСКВА, 15 февраля. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Правильно выбранная тактика в финальном матче клубного чемпионата мира по пляжному футболу против португальской "Браги" поможет московскому "Спартаку" добиться победы. Такое мнение ТАСС высказал игрок красно-белых Алексей Макаров.

"Спартак" в субботу обыграл "Локомотив" со счетом 3:1 в полуфинале турнира. Первый гол был забит на 30-й минуте игроком красно-белых Мохаммадом Ахмадзаде.

"Равные команды играли, долго готовились тактически, поэтому долго никто не раскрывался, - сказал Макаров. - В принципе, игра шла до забитого гола, мы забили первыми, все понимали, что в полуфинале легкой прогулки не будет. У нас много штанг было, и "Локомотив" пару раз попал в каркас ворот, в перерыве перед третьим периодом все обсудили, что просто нужно было реализовать свои моменты".

"Такая армия болельщиков, спасибо им за поддержку. Такая атмосфера бывает только на большом футболе, в конце подбежал на эмоциях к трибуне, порадоваться", - отметил Макаров, который забил третий гол "Спартака" за несколько секунд до конца встречи.

В финале турнира "Спартак" встретится с португальской "Брагой", которая в первом полуфинале оказалась сильнее японского "Токио Верди" (7:2). "Все будут выкладываться по максимуму, будет очень непросто, "Брага" сильна своими исполнителями. Одна четверка у них - это сборная Бразилии, другая - сборная Португалии. Нам нужно правильно тактически подойти к этому финалу, тогда получится победить", - заключил собеседник ТАСС.

Финал пройдет во дворце спорта "Мегаспорт", начало - 16:30 мск.