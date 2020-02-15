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Летние олимпийские виды спорта

Россияне завоевали четыре медали на ЧЕ в первый день соревнований по вольной борьбе

Сборная России занимает первое место в медальном зачете турнира

ТАСС, 15 февраля. Мужская сборная России завоевала четыре медали в первый день соревнований по вольной борьбе на чемпионате Европы в Риме.

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Россияне завоевали три золотые и одну серебряную награды. Победу одержали Азамат Тускаев (весовая категория до 57 кг), Курбан Шираев (до 65 кг) и Абдулрашид Садулаев (до 97 кг), серебряная медаль досталась Магомеду Рамазанову (до 79 кг).

Ранее на чемпионате Европы прошли соревнования по греко-римской и женской борьбе. Сборная России занимает первое место в медальном зачете, завоевав семь золотых, пять серебряных и шесть бронзовых наград. Второе место у команды Болгарии (3-2-1), третье место занимает команда Белоруссии (3-1-2).

Чемпионат Европы завершится 16 февраля.

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Летние олимпийские виды спорта
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