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Летние олимпийские виды спорта

Садулаев доволен победой, но не удовлетворен своей борьбой на чемпионате Европы

Олимпийский чемпион отметил, что нельзя недооценивать его соперника по финалу турнира Альберта Саритова из Румынии
Абдулрашид Садулаев Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Абдулрашид Садулаев
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев доволен, что смог завоевать четвертую золотую награду чемпионата Европы в своей карьере, однако недоволен качеством своей борьбы на турнире, проходящем в Риме. Об этом Садулаев заявил после выступления журналистам.

23-летний Садулаев в финале в весовой категории до 97 кг выиграл у 34-летнего Альберта Саритова (Румыния). Бронзу завоевали Элизбар Одикадзе (Грузия) и Абрахам Конейдо Руано (Италия).

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"Результатом в целом я доволен, но борьбой не очень, - сказал Садулаев. - Нелегко было, с первой же схватки были серьезные соперники, и эти встречи мне показали, что такой опытный спортсмен, как я, тоже может допускать ошибки - это спорт, и это будет мне уроком. От Саритова не ожидал, что он, не молодой парень, так достойно будет бороться, думаю, мы еще на Олимпиаде встретимся - его недооценивать нельзя. В наш вес возвращаются аксакалы, на Играх будет много достойных спортсменов - будет интересно".

На вопрос журналистов, сколько еще золотых медалей европейского уровня рассчитывает завоевать борец, он ответил: "Надеюсь, это не последняя моя победа - в борьбе есть и шестикратные, и семикратные чемпионы Европы, есть на кого равняться. До результата Карелина, который был двенадцатикратным, может, и не дотяну, но пока есть силы и возможности, буду стараться радовать болельщиков".

Садулаев рассказал, что успел немного изучить достопримечательности Рима, где проходит турнир. "Интересный город и красивый - Колизей, фонтаны. Итальянская кухня в целом вкусная - пицца, макароны, но хинкалу я все-таки не изменяю".

"На арене немного болельщиков, проходил бы турнир в центре города - было бы больше зрителей, а сюда как минимум час из центра добираться. Но сюда приехало много моих земляков. Я хочу поблагодарить своих болельщиков, нашего главного тренера, врачей, массажистов, и особенно моего спарринг-партнера - у нас мощная команда, и если мы так дружно будем работать и дальше, на Олимпиаде покажем блестящий результат", - уверен Садулаев.

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