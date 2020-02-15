Садулаев доволен победой, но не удовлетворен своей борьбой на чемпионате Европы

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев доволен, что смог завоевать четвертую золотую награду чемпионата Европы в своей карьере, однако недоволен качеством своей борьбы на турнире, проходящем в Риме. Об этом Садулаев заявил после выступления журналистам.

"Результатом в целом я доволен, но борьбой не очень, - сказал Садулаев. - Нелегко было, с первой же схватки были серьезные соперники, и эти встречи мне показали, что такой опытный спортсмен, как я, тоже может допускать ошибки - это спорт, и это будет мне уроком. От Саритова не ожидал, что он, не молодой парень, так достойно будет бороться, думаю, мы еще на Олимпиаде встретимся - его недооценивать нельзя. В наш вес возвращаются аксакалы, на Играх будет много достойных спортсменов - будет интересно".

На вопрос журналистов, сколько еще золотых медалей европейского уровня рассчитывает завоевать борец, он ответил: "Надеюсь, это не последняя моя победа - в борьбе есть и шестикратные, и семикратные чемпионы Европы, есть на кого равняться. До результата Карелина, который был двенадцатикратным, может, и не дотяну, но пока есть силы и возможности, буду стараться радовать болельщиков".

Садулаев рассказал, что успел немного изучить достопримечательности Рима, где проходит турнир. "Интересный город и красивый - Колизей, фонтаны. Итальянская кухня в целом вкусная - пицца, макароны, но хинкалу я все-таки не изменяю".

"На арене немного болельщиков, проходил бы турнир в центре города - было бы больше зрителей, а сюда как минимум час из центра добираться. Но сюда приехало много моих земляков. Я хочу поблагодарить своих болельщиков, нашего главного тренера, врачей, массажистов, и особенно моего спарринг-партнера - у нас мощная команда, и если мы так дружно будем работать и дальше, на Олимпиаде покажем блестящий результат", - уверен Садулаев.