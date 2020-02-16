Конькобежка Воронина рассказала, что только в конце забега на 5000 м подумала о рекорде

ТАСС, 16 февраля. Российская конькобежка Наталья Воронина, выигравшая золотую медаль чемпионата мира в забеге на 5000 м, только ближе к концу дистанции поняла, что сможет установить новый мировой рекорд. Комментарий Ворониной приводит пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

Россиянка выиграла золото турнира, проходящего в американском Солт-Лейк-Сити (штат Юта), с результатом 6 минут 39,021 секунды. Второе место заняла Мартина Сабликова из Чехии, преодолевшая дистанцию за 6.41,164. До старта Ворониной этот результат являлся мировым рекордом.

"Когда я увидела 30,1 секунды после первого полного круга, то поняла, что это быстро, - сказала она. - Но такая скорость далась мне легко, поэтому я подумала, что смогу сохранить ее, но не осознавала, что была быстрее Мартины. Только когда мой тренер прокричал, что я на 2,5 секунды быстрее нее после 4600 м, то поняла, что смогу побить мировой рекорд".

Воронина завоевала первую золотую награду на чемпионатах мира. До этого в ее активе было семь бронзовых медалей. Спортсменка является бронзовым призером Олимпийских игр 2018 года на дистанции 5000 м.