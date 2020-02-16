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Зимние олимпийские виды спорта

Лукашенко: Белоруссия справится с ЧЕ по биатлону, несмотря на аномальную погоду

Турнир был перенесен в спорткомплекс "Раубичи" из эстонского города Отепя

МИНСК, 16 февраля. /ТАСС/. Белоруссия создаст максимально комфортные условия для проведения открывающегося в феврале чемпионата Европы по биатлону, соревнования по которому были перенесены из Эстонии в связи с отсутствием снега. Об этом заявил в воскресенье президент страны Александр Лукашенко, посещая спорткомплекс "Раубичи".

"Если дождя не будет, чемпионат Европы и этап Кубка [IBU] мы проведем достойно. Не подведем международников, которые просто нас попросили спасти их, потому что нигде нет снега", - отметил Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА.

Глава государства сказал, что лично контролирует подготовку "Раубич" к европейскому первенству. "Практически каждое утро мне докладывают, что сделано. Мы сделаем трассу. Снега вон, видите, горы настреляли - целый дивизион [снежных] пушек стоит, и наших, и не наших", - отметил Лукашенко.

Президент уверен, что Белоруссия финансово окупит проведение европейского чемпионата. "Они (Международный союз биатлонистов IBU - прим. ТАСС) оплачивают полностью нашу подготовку. Я уже не считаю, что приедут сюда тысячи человек, которые будут питаться, жить - и в Минске, и здесь, - как это было в прошлые годы. Поэтому в финансовом отношении это окупаемо практически все, и с большой прибылью", - заявил Лукашенко.

При этом президент считает важным заявление руководителя IBU о том, что Белоруссия спасла проведение чемпионата Европы. "Мы (IBU - прим. ТАСС) подумаем о том, чтобы в ближайшее время передать в "Раубичи" этап Кубка мира - уже ведущих, самых топовых спортсменов", - отметил Лукашенко, цитируя представителей биатлонного союза.

Чемпионат Европы по биатлону 2020 года был перенесен из Отепя (Эстония) в "Раубичи". Кроме того, под Минском пройдет этап Кубка IBU с 4 по 7 марта.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияЗимние олимпийские виды спорта
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