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Футбол в Англии

"Манчестер Сити" может потерять титул чемпиона Англии 2014 года из-за финансовых нарушений

Второе место по итогам чемпионата тогда занял "Ливерпуль"
Описание
© EPA-EFE/JON SUPER

ТАСС, 16 февраля. Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" может лишиться звания победителя национального чемпионата сезона-2013/14 из-за разбирательств по нарушениям финансового фэйр-плей. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

Арбитражная палата инстанции Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по финансовому контролю клубов (CFCB) приняла решение отстранить английский "Манчестер Сити" от участия в еврокубках в течение двух следующих сезонов из-за нарушения финансового фэйр-плей, которые были совершены с 2012 по 2016 год. На клуб также был наложен штраф в размере €30 млн. Позднее стало известно, что "Манчестер Сити" подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на эти решения.

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По информации издания, в случае окончательного подтверждения нарушения клубом из Манчестера руководство премьер-лиги может постфактум лишить "Манчестер Сити" очков в сезонах, которые входили во временной промежуток с 2012 по 2016 год. Таким образом, команда может лишиться титула, завоеванного в сезоне-2013/14. Второе место по итогам чемпионата тогда занял "Ливерпуль".

Также издание сообщает, что "Манчестер Сити" предстоит серьезно реструктурировать расходы, из-за чего команду могут покинуть несколько ведущих игроков, таких как Рахим Стерлинг, Кевин де Брюйне и Аймерик Лапорт.

"Манчестер Сити" является действующим чемпионом Англии, клуб по шесть раз выигрывал национальное первенство, Кубок, Суперкубок Англии, а также Кубок английской лиги. В нынешнем сезоне "Манчестер Сити" находится на второй позиции в турнирной таблице английского чемпионата, набрав 51 очко после 25 игр.

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