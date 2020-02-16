Чемпион ОИ-1992 Редькин посоветовал критикам биатлониста Логинова больше тренироваться

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Зарубежные биатлонисты, выступающие с критикой в адрес россиянина Александра Логинова, должны больше тренироваться, поскольку он побеждает в честной борьбе. Такое мнение ТАСС высказал победитель Олимпийских игр 1992 года, чемпион мира Евгений Редькин.

Логинов на проходящем в Италии чемпионате мира в субботу завоевал золото в спринтерской гонке, а воскресенье стал третьим в гонке преследования. После субботней гонки ведущие биатлонисты Норвегии и Швеции критично высказались на тему победы Логинова, припомнив россиянину дисквалификацию за применение ЭПО. Иностранным спортсменам не нравится, что россиянин спустя три года после окончания срока отстранения так и не объяснил причину попадания в его организм запрещенного препарата и публично не извинился.