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Чемпионат мира по биатлону

Чемпион ОИ-1992 Редькин посоветовал критикам биатлониста Логинова больше тренироваться

Олимпийский чемпион Альбервиля считает, что Логинов всем уже все доказал

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Зарубежные биатлонисты, выступающие с критикой в адрес россиянина Александра Логинова, должны больше тренироваться, поскольку он побеждает в честной борьбе. Такое мнение ТАСС высказал победитель Олимпийских игр 1992 года, чемпион мира Евгений Редькин.

Логинов на проходящем в Италии чемпионате мира в субботу завоевал золото в спринтерской гонке, а воскресенье стал третьим в гонке преследования. После субботней гонки ведущие биатлонисты Норвегии и Швеции критично высказались на тему победы Логинова, припомнив россиянину дисквалификацию за применение ЭПО. Иностранным спортсменам не нравится, что россиянин спустя три года после окончания срока отстранения так и не объяснил причину попадания в его организм запрещенного препарата и публично не извинился.

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"Могу сказать одно - критиков можно послать подальше, - сказал Редькин. - Пусть читают правила IBU [Международного союза биатлонистов], если они такие умные. За то, в чем он провинился, наказание он уже отбыл, при этом он постоянно их обыгрывает и проходит допинг-тесты, он уже все и всем доказал. Никаких вопросов к нему нет".

"Если кому-то он не нравится, это их личная проблема, - добавил собеседник агентства. - Думаю, что Логинову хватит духа - у него достаточно сильная психологическая броня. Он правильно делает, что не так много общается с журналистами, чтобы не провоцировать [критиков]; пусть теперь они тренируются - он их обыграл в честной борьбе. Какие могут быть к нему вопросы?!"

Чемпионат мира продолжится 18 февраля женской индивидуальной гонкой на 15 км. Турнир завершится 23 февраля.

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Чемпионат мира по биатлону
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