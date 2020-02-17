Семейный баскетбол. Матч звезд Единой лиги ВТБ завершился с рекордной результативностью

МОСКВА, 17 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Четвертый Матч звезд баскетбольной Единой лиги ВТБ состоялся в Москве, в на редкость напряженной встрече команда "Звезды мира" в овертайме одержала победу над "Звездами России". Итоговый счет стал рекордным за всю историю звездных уик-эндов лиги - 164:162. Матч прошел на "ВТБ-Арене" при аншлаге - игру посетили 12 тысяч зрителей. Министр спорта РФ Олег Матыцин признался ТАСС, что впервые оказался на Матче звезд и был приятно удивлен увиденным. "Я сказал в личной беседе [почетному президенту Единой лиги ВТБ] Сергею Иванову, что приятно удивлен Матчем звезд Единой лиги ВТБ. Баскетболисты приехали с семьями, выходят на паркет с детьми и делают атмосферу праздника, - сказал Матыцин. - Матч звезд - отличная реклама здорового образа жизни, отличный призыв заниматься баскетболом, другими видами. Спорт же всегда должен быть связан с праздниками, не со скандалами, а с позитивом, с положительной энергией".

На эту тему Матыцин: Матч звезд Единой лиги ВТБ является отличной рекламой здорового образа жизни

Семейная теплота стала отличительной чертой четвертого Матча звезд Единой лиги ВТБ - это отметил и Сергей Иванов. "Этот матч прошел не хуже первых трех, это точно. Не хочется хвалить руководство лиги, имею в виду действующее, а не почетное, но организация с каждым годом все лучше и лучше, - сказал Иванов. - И то, что полный зал, и прекрасное шоу. Но больше всего мне понравилось, что игроки пришли с семьями, это здорово". Самым ценным игроком матча был признан защитник подмосковных "Химок" Алексей Швед, набравший 42 очка. После церемонии награждения он признался ТАСС, что полагающиеся MVP матча 500 тысяч рублей он потратит на благотворительность: "Я получил удовольствие - все было здорово", - отметил он. У "Звезд мира" больше всех очков на счету американского разыгрывающего ЦСКА Майка Джеймса (34). Традиционно в перерывах между четвертями Матча звезд проходили конкурсы трехочковых и бросков сверху. Состязание снайперов второй год подряд выиграл защитник клуба "Локомотив-Кубань" и сборной России Виталий Фридзон. По мнению жюри, в состав которого входили генеральный директор Единой лиги Илона Корстин, телеведущий Иван Ургант, президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко, Сергей Иванов и глава "ВТБ Капитал Инвестиции" Владимир Потапов, лучшим по броскам сверху стал 19-летний Александр Петенев из саратовского "Автодора". Матч звезд - 2021 снова примет Москва Матч звезд Единой лиги ВТБ прошел в четвертый раз. Первая подобная игра состоялась в 2017 году в Сочи, вторая - в 2018 году в Санкт-Петербурге, в прошлом году она также прошла в Москве. Как сообщил ТАСС президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко, "ВТБ-Арена" примет и следующий матч. "Календарь соревнований уплотнился настолько, что пока нет возможности проводить в другом месте, Москва - самый удобный город", - отметил он.