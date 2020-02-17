Рекордный успех. Сборная России завоевала 12 медалей на ЧМ по конькобежному спорту

На счету россиян три золотые, пять серебряных и четыре бронзовые награды

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях завершился в ночь на понедельник в Солт-Лейк-Сити (США, штат Юта). Сборная России добилась своего лучшего результата в истории, завоевав 12 медалей. На счету российской команды три золотые, пять серебряных и четыре бронзовые награды. Первое место в неофициальном медальном зачете заняла сборная Нидерландов, на счету которой 14 (7-5-2) наград. Российская команда заняла второе место, третьей стала команда Канады (3-2-4).

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"Нашей команде ставлю оценку отлично. Понятно, что не все получилось, были определенные надежды в ряде дисциплин, но по медалям и результатам этот чемпионат стал для нас лучшим в истории. Это результат планомерной работы нашего тренерского штаба, сопровождения команд, это общая заслуга и спортсменов, и тренеров, и всех специалистов, которые помогали ребятам в процессе подготовки. Главное - сохранить такой же темп и настрой до Олимпийских игр", - подвел итоги выступления отечественных спортсменов на турнире глава Союза конькобежцев России Алексей Кравцов. Золото чемпионата мира - 2020 завоевали Павел Кулижников (500 м, 1000 м - рекорд мира) и Наталья Воронина (5000 м - рекорд мира). Серебряными призерами турнира стали Руслан Мурашов (500 м), Ангелина Голикова (500 м), Ольга Фаткулина (1000 м), Евгения Лаленкова (1500 м) и женская команда в спринте (Голикова, Фаткулина, Дарья Качанова). Бронзовые медали выиграли мужская команда в гонке преследования (Данила Семериков, Руслан Захаров, Сергей Трофимов), Фаткулина (500 м), Елизавета Казелина (1500 м) и Воронина (3000 м). "Наши девушки на этом чемпионате мира выступили очень сильно. И на полуторке завоевали серебро и бронзу, и на 500 м. Ольга Фаткулина хорошо пробежала и 500 м, и 1000 м. Женская команда активно составляет компанию нашей мужской спринтерской группе", - считает Кравцов. Мужество и характер Очень драматично мировое первенство началось для лидера российской сборной Павла Кулижникова. Из-за падения спортсмена во время командного спринта мужская сборная России не смогла финишировать и побороться за награды. Кулижников после падения врезался в ограждение. Существовало опасение, что конькобежец мог повредить прооперированное ранее плечо. Несмотря на трудный старт, во второй день турнира Кулижников завоевал золотую награду на дистанции 500 м. На следующий день россиянин с мировым рекордом победил на 1000 м. Кулижников показал результат 1 минута 5,69 секунды. Вторым стал обладатель предыдущего мирового достижения (1.06,18) нидерландец Кьелд Нёйс (отставание 1,03 секунды).

"Преимущество над вторым местом, может быть, получилось таким, потому что я выступил раньше других. Это могло повлиять на них на ментальном уровне", - отметил Кулижников после завершения забега. "Кулижников проявил характер и мужество. Досадное падение в командном спринте в первый день турнира не выбило его, несмотря на травмы. Он собрался и смог показать блестящий результат", - подчеркнул в беседе с ТАСС Кравцов. После чемпионата мира Кулижников пройдет медицинское обследование. "Медицинские подробности разглашать не будем. Плечо у Кулижникова и так было прооперировано, после чемпионата мира Павел пройдет медицинское обследование. Будем делать все необходимое, чтобы преодолеть последствия всех этих травм", - сообщил Кравцов. Новая героиня 25-летняя Воронина завоевала первую в карьере золотую медаль мирового первенства, на дистанции 5000 м она опередила трехкратную олимпийскую чемпионку и 21-кратную чемпионку мира Мартину Сабликову из Чехии. Днем ранее Сабликова победила на дистанции 3000 м, Воронина по результатам того забега стала третьей, пропустив на второе место представительницу Нидерландов Карлейн Ахтеректе. Главным фаворитом на дистанции 5000 м также считалась чешская конькобежка, в своем забеге Сабликова улучшила собственное мировое достижение, показав результат 6 минут 41,164 секунды, однако вскоре Воронина переписала этот рекорд (6.39,021) и завоевала золото. По словам россиянки, во время забега она даже не думала о том, что опережает Сабликову, и только в конце дистанции осознала, что может установить новый мировой рекорд.