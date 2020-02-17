Серебряный призер ЧМ-2017 в ходьбе Широбоков надеется получить допуск на зарубежные старты

СОЧИ, 17 февраля. /ТАСС/. Победитель командного чемпионата России в ходьбе на 20 км Сергей Широбоков продолжает надеяться на то, что получит от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) допуск на международные старты в статусе нейтрального спортсмена. Об этом Широбоков сообщил ТАСС.

Широбоков показал результат 1 час 19 минут 34 секунды. Второе и третье места заняли Алексей Кудашкин (1:21.02) и Роман Евстифеев (1:21.38) соответственно.

"Подготовка к этому сезону у меня складывалась не очень просто, так как были травмы. Из-за этого я был вынужден пропустить несколько важных тренировок. Да и сегодняшнее свое выступление я оцениваю не очень хорошо, так как надеялся, что пройду быстрее", - признался чемпион России 2020 года.

Широбоков является серебряным призером чемпионата мира по легкой атлетике 2017 года (ходьба на 20 км) и победителем европейского первенства среди юниоров (2017, ходьба на 10 км). В 2016 году он выиграл золото чемпионата России (ходьба на 20 км), а в 2015-м стал победителем чемпионата мира среди юношей (ходьба на 10 км). Весной 2018 года он был лишен нейтрального статуса за якобы имевшееся запрещенное сотрудничество с дисквалифицированным тренером Виктором Чегиным.

"Если говорить про планы на будущее, то я надеюсь получить допуск. Но если принимать в расчет ситуацию, в которой сейчас находится российский спорт, то я не знаю, когда это произойдет. Никто не знает, поедем ли мы на Олимпиаду или нет", - заметил собеседник ТАСС.

"Психологически я, конечно, уже привык к тому, что пока приходится готовиться только для того, чтобы выступать на внутрироссийских стартах. Но каждый день мы ждем каких-то хороших новостей", - заключил спортсмен.