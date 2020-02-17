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КХЛ

Дубль Капризова помог ЦСКА обыграть минское "Динамо" в матче КХЛ

Армейцы в 14-й раз подряд обыграли минчан, последний раз "Динамо" обыграло ЦСКА 14 сентября 2014 года (3:2)
Описание
© Михаил Терещенко/ТАСС

ТАСС, 17 февраля. Московский ЦСКА победил минское "Динамо" со счетом 4:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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В составе ЦСКА шайбы забросили Кирилл Капризов (18-я и 38-я минуты), Марио Кемпе (29), Максим Мамин (50). У "Динамо" точным броском отметился Александр Когалев (43).

ЦСКА в третий раз в сезоне обыграл минское "Динамо", первые две встречи закончились со счетом 5:2 и 5:1 в пользу армейцев. Московский клуб одержал 14-ю победу подряд над минчанами, последний раз белорусский клуб обыграл ЦСКА 14 сентября 2014 года (3:2).

Капризов второй матч подряд отметился дублем, всего он забросил 29 шайб в сезоне, 22-летний нападающий ЦСКА по этому показателю уступает только чешскому форварду московского "Динамо" Дмитрию Яшкину (30).

ЦСКА лидирует в Западной конференции КХЛ, набрав 90 очков после 59 матчей. Минское "Динамо" располагается на 11-м месте в этой же конференции, имея в активе 37 очков после 58 игр. В следующем матче 21 февраля ЦСКА вновь сыграет с белорусским клубом, в этот раз встреча пройдет в Москве.

В других матчах понедельника магнитогорский "Металлург" победил на домашнем льду китайский "Куньлунь" (2:1), череповецкая "Северсталь" в гостях оказалась сильнее челябинского "Трактора" (4:2). Хабаровский "Амур" в гостях переиграл нижнекамский "Нефтехимик" (5:3).

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