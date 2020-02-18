Рабочая группа ОКР выработала критерии допуска к выборам в органы управления ВФЛА

Ранее стало известно, что член совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации Евгений Юрченко, глава Федерации легкой атлетики Москвы Олег Курбатов, спортивный менеджер Михаил Гусев и олимпийский чемпион 2004 года в беге на 800 метров и главный тренер сборной России Юрий Борзаковский вошли в окончательный список кандидатов на пост главы ВФЛА. Выборы руководства ВФЛА состоятся 28 февраля.

Все критерии были утверждены рабочей группой Олимпийского комитета России (ОКР) по восстановлению членства ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

Согласно критериям, кандидат не допускался до выборов, если не был выдвинут региональными федерациями, являющимися членами ВФЛА; в отношении кандидата проводится расследование антидопинговыми организациями по факту возможного нарушения антидопинговых правил; кандидат был признан антидопинговой организацией или Спортивным арбитражным судом (СAS) совершившим нарушение антидопинговых правил и был подвергнут дисквалификации.

Также кандидат не допускался до выборов, если был признан международной или российской спортивной федерацией либо CAS совершившим иное дисциплинарное нарушение; был или является тренером спортсмена, который был признан виновным в нарушении антидопинговых правил и подвергнут санкциям; был работником ВФЛА или антидопинговым координатором в период с 2009 по 2019 год, либо членом специальной комиссии ВФЛА, отвечавшей за координацию работы по борьбе с допингом в этот период.

Кандидат не допускался до выборов, если был избран на конференциях ВФЛА в ноябре и январе 2012 года или в декабре 2016 года был членом органов управления организации по состоянию на 16 января 2016 года, 9 декабря 2016 года и 3 февраля 2020 года соответственно. Также кандидат не допускался до выборов, если в его отношении была письменная рекомендация World Athletics, независимого легкоатлетического дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit (AIU) или рабочей группы ОКР, которая указывала на обстоятельства, препятствующие кандидату занимать должность в органах управления ВФЛА.