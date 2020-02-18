Ласицкене: кандидаты на пост главы ВФЛА не смогут вернуть членство в World Athletics

3 февраля президиум ВФЛА подал в отставку и передал полномочия по организации и проведению внеочередной выборной конференции ВФЛА, а также по взаимодействию с международными организациями рабочей группе Олимпийского комитета России (ОКР). Официальные приглашения делегировать представителей для участия в деятельности рабочей группы ОКР были направлены в адрес Минспорта РФ, Российского антидопингового агентства (РУСАДА), Федерации современного пятиборья России, комиссии спортсменов ВФЛА, World Athletics и независимого легкоатлетического дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit (AIU). Выборы руководства ВФЛА состоятся 28 февраля, на пост главы организации претендуют член совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации Евгений Юрченко, глава Федерации легкой атлетики Москвы Олег Курбатов, спортивный менеджер Михаил Гусев и олимпийский чемпион 2004 года в беге на 800 метров и главный тренер сборной России Юрий Борзаковский.

"Удивляет, что за 10 дней до выборов мы вообще не видим и не слышим кандидатов и их варианты выхода из сложившейся ситуации, опять получается какой-то междусобойчик с котом в мешке, как было и на выборах [Дмитрия] Шляхтина (бывшего президента ВФЛА - прим. ТАСС), - сказала Ласицкене. - Я была на тех выборах, и там звучало очень много высокопарных слов, а в реальности мы теперь оказались в жесточайшем кризисе. Пусть на меня не обижаются нынешние кандидаты, но на данный момент я не вижу, чтобы кто-то из них был способен вернуть российских легкоатлетов на международную арену, а ВФЛА - в World Athletics, поэтому я по-прежнему считаю, что рабочая группа ОКР должна доработать до постолимпийских выборов, дабы решить хотя бы первую из указанных выше задач".

Выборы руководства ВФЛА состоятся 28 февраля.