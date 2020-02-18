Аджоев: бывший голкипер "Зенита" Лодыгин укрепит вратарскую линию "Арсенала"

29-летний голкипер, находившийся в статусе свободного агента, подписал контракт с "Арсеналом" до конца сезона-2019/20. Последним клубом россиянина был турецкий "Газиантеп", который он покинул в январе.

"Как известно, накануне заключительного матча первой части чемпионата с "Локомотивом" достаточно серьезную травму получил Егор Шамов, который на тот момент стал основным голкипером, в связи с этим нам нужно было укрепить вратарскую бригаду, - сказал Аджоев. - Юрий Лодыгин не нуждается в дополнительном представлении. Это вратарь, который имеет в своем досье солидный международный опыт. Матчи в Лиге чемпионов и Лиге Европы, игры за сборную России".

"Когда по обоюдному согласию был расторгнут контракт с его предыдущим клубом, и он оказался на рынке свободных агентов, мы обратили на него внимание, - продолжил руководитель тульского клуба. - К счастью, переговоры не заняли много времени, сегодня в Турции Юрий прошел медосмотр, и мы подписали контракт, с завтрашнего дня он приступает к тренировкам. У нас остается 11 матчей чемпионата. Пока решили, что соглашение будет рассчитано до окончания нынешнего сезона, дальше посмотрим, как будет развиваться ситуация".

Помимо Шамова, в составе "Арсенала" выступают вратари Артур Нигматуллин и Михаил Левашов.

Лодыгин с июля 2013 года по январь 2019 года выступал за петербургский "Зенит", в его составе он стал двукратным чемпионом России (2014/15, 2018/19), обладателем Кубка России (2015/16) и дважды - Суперкубка России (2015/16, 2016/17). Также он выступал за греческие "Ксанти", "Эордаикос" и "Олимпиакос". В составе сборной России на счету Лодыгина 11 матчей.