{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Аджоев: бывший голкипер "Зенита" Лодыгин укрепит вратарскую линию "Арсенала"

Во вторник "Арсенал" объявил о подписании контракта с Лодыгиным до конца текущего сезона

МОСКВА, 18 февраля. /Корр.ТАСС Андрей Михайлов/. Бывший вратарь петербургского "Зенита" и сборной России по футболу Юрий Лодыгин укрепит вратарскую линию тульского "Арсенала". Такое мнение ТАСС высказал руководитель клуба Гурам Аджоев.

На эту тему
Бывший вратарь сборной России по футболу Лодыгин подписал контракт с тульским "Арсеналом"

29-летний голкипер, находившийся в статусе свободного агента, подписал контракт с "Арсеналом" до конца сезона-2019/20. Последним клубом россиянина был турецкий "Газиантеп", который он покинул в январе.

"Как известно, накануне заключительного матча первой части чемпионата с "Локомотивом" достаточно серьезную травму получил Егор Шамов, который на тот момент стал основным голкипером, в связи с этим нам нужно было укрепить вратарскую бригаду, - сказал Аджоев. - Юрий Лодыгин не нуждается в дополнительном представлении. Это вратарь, который имеет в своем досье солидный международный опыт. Матчи в Лиге чемпионов и Лиге Европы, игры за сборную России".

"Когда по обоюдному согласию был расторгнут контракт с его предыдущим клубом, и он оказался на рынке свободных агентов, мы обратили на него внимание, - продолжил руководитель тульского клуба. - К счастью, переговоры не заняли много времени, сегодня в Турции Юрий прошел медосмотр, и мы подписали контракт, с завтрашнего дня он приступает к тренировкам. У нас остается 11 матчей чемпионата. Пока решили, что соглашение будет рассчитано до окончания нынешнего сезона, дальше посмотрим, как будет развиваться ситуация".

Помимо Шамова, в составе "Арсенала" выступают вратари Артур Нигматуллин и Михаил Левашов.

Лодыгин с июля 2013 года по январь 2019 года выступал за петербургский "Зенит", в его составе он стал двукратным чемпионом России (2014/15, 2018/19), обладателем Кубка России (2015/16) и дважды - Суперкубка России (2015/16, 2016/17). Также он выступал за греческие "Ксанти", "Эордаикос" и "Олимпиакос". В составе сборной России на счету Лодыгина 11 матчей.

Теги
Российский футбол
Реклама на ТАСС
КХЛ
"Спартак" впервые с 2015 года проиграл дома "Торпедо" в матче КХЛ
Встреча завершилась со счетом 2:3
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС