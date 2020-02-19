Тренер "Питтсбурга" сообщил, что Малкин заболел перед матчем с "Торонто"

ТАСС, 19 февраля. Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин пропустил домашнюю встречу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с "Торонто" по причине болезни. Об этом сообщил главный тренер "Питтсбурга" Майк Салливан, чей комментарий приводит "Газета.Ru" со ссылкой на издание Pens Inside Scoop.

Матч "Питтсбург" - "Торонто" прошел в ночь на среду и завершился победой хозяев со счетом 5:2.

"Можно сказать, что Малкин застал нас врасплох, заболев перед матчем. Он плохо себя чувствовал, и мы его сняли с игры", - сказал Салливан.

"Питтсбург" занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 80 очков в 58 матчах. 33-летний Малкин в текущем сезоне провел за команду 44 матча, набрав 58 (18 шайб + 40 передач) очков.