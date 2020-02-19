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Зимние олимпийские виды спорта

Саночник Репилов заявил, что жестко конкурирует с Павличенко только на трассе

Спортсмен отметил, что внутри сборной есть две команды, которые ведут разные тренеры

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Российский саночник Роман Репилов, выигравший на домашнем чемпионате мира в Сочи две золотые медали, считает своего товарища по национальной сборной Семена Павличенко одним из основных соперников, с которым жестко конкурирует во время соревнований. Об этом Репилов сообщил в интервью ТАСС.

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Репилов и Павличенко выступают вместе в сборной России с сезона-2014/15. На чемпионате мира, который проходил в Сочи с 14 по 16 февраля, Павличенко, занимающий третье место в общем зачете Кубка мира, стал 11-м в спринте и седьмым в личной гонке. Победу в обеих гонках одержал Репилов, приехавший на главный старт года в ранге лидера Кубка мира.

"Внутри сборной есть две команды, которые ведут разные тренеры. И мы нормально общаемся между собой. Но подходы к достижению результата у нас тоже разные, начиная от тренировок в межсезонье и заканчивая подводкой к соревнованиям. Но мы встречаемся на гонках и проверяем, кто из нас быстрее", - заметил Репилов.

Личным тренером Репилова является Альберт Демченко, Павличенко - Эдуард Бурмистров.

"У нас с Семеном здоровая конкуренция, но до каких-либо подлостей по отношению друг к другу мы, конечно, не опустимся никогда. Но осознание того, что мы конкуренты, действительно присутствует. Это необходимо для достижения высокого результата. А так вне соревнований мы очень хорошо общаемся", - подчеркнул Репилов.

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Зимние олимпийские виды спорта
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