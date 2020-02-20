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Футбол в России

Шалимов: "Ахмат" при плотной турнирной таблице должен остаться в РПЛ по окончании сезона

Грозненцы опережают "Рубин", идущий 13-м (в зоне стыковых матчей), по дополнительным показателям, от зоны прямого вылета их отделяет одно очко
Главный тренер "Ахмата" Игорь Шалимов Виталий Тимкив/ТАСС
Описание
Главный тренер "Ахмата" Игорь Шалимов
© Виталий Тимкив/ТАСС

МОСКВА, 20 февраля. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Грозненский "Ахмат" должен сохранить место в Российской премьер-лиге (РПЛ) по окончании сезона-2019/20, несмотря на плотность турнирной таблицы. Об этом ТАСС по телефону сообщил главный тренер грозненского клуба Игорь Шалимов.

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Грозненцы проводят заключительный день на третьем сборе в Турции во время паузы в чемпионате России, который возобновится 28 февраля. После 19 матчей "Ахмат" занимает 12-е место в турнирной таблице, имея в активе 19 очков. Грозненский клуб опережает идущий 13-м (зона стыковых матчей за право выступить в РПЛ в следующем сезоне) казанский "Рубин" по дополнительным показателям, казанцы также набрали 19 очков, от зоны прямого вылета "Ахмат" отделяет одно очко.

"Четкого понимания основного состава пока нет, а схему игры мы тренируем, по ней играем, пока менять не собираемся. Мы прикидываем в голове приблизительный состав, но у нас есть три-четыре позиции, где есть несколько претендентов, - сказал Шалимов. - Все будут сражаться, биться за то, чтобы остаться в РПЛ. Это наша задача, а какие еще задачи ставить по такой плотной таблице?".

После паузы 29 февраля грозненский клуб на своем поле проведет встречу 20-го тура РПЛ против "Ростова", а 4 марта сыграет дома против петербургского "Зенита" в четвертьфинале Олимп - Кубка России. "Мы не отдаем предпочтений кубку или чемпионату. Все матчи для нас важны. Единственное, у нас в середине недели после первого матча будет игра в кубке, так что здесь будет стоять лишь вопрос восстановления", - добавил собеседник ТАСС.

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