Шалимов: "Ахмат" при плотной турнирной таблице должен остаться в РПЛ по окончании сезона

Грозненцы проводят заключительный день на третьем сборе в Турции во время паузы в чемпионате России, который возобновится 28 февраля. После 19 матчей "Ахмат" занимает 12-е место в турнирной таблице, имея в активе 19 очков. Грозненский клуб опережает идущий 13-м (зона стыковых матчей за право выступить в РПЛ в следующем сезоне) казанский "Рубин" по дополнительным показателям, казанцы также набрали 19 очков, от зоны прямого вылета "Ахмат" отделяет одно очко.

"Четкого понимания основного состава пока нет, а схему игры мы тренируем, по ней играем, пока менять не собираемся. Мы прикидываем в голове приблизительный состав, но у нас есть три-четыре позиции, где есть несколько претендентов, - сказал Шалимов. - Все будут сражаться, биться за то, чтобы остаться в РПЛ. Это наша задача, а какие еще задачи ставить по такой плотной таблице?".

После паузы 29 февраля грозненский клуб на своем поле проведет встречу 20-го тура РПЛ против "Ростова", а 4 марта сыграет дома против петербургского "Зенита" в четвертьфинале Олимп - Кубка России. "Мы не отдаем предпочтений кубку или чемпионату. Все матчи для нас важны. Единственное, у нас в середине недели после первого матча будет игра в кубке, так что здесь будет стоять лишь вопрос восстановления", - добавил собеседник ТАСС.