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Бокс

Федерация бокса России проведет переговоры по следующему бою Гассиева

Дебютный поединок россиянина в супертяжелом весе против американца Джерри Форреста был отменен

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Федерация бокса России проведет переговоры по следующему бою Мурата Гассиева. Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь организации Умар Кремлев.

Ранее стало известно, что дебютный бой Гассиева в супертяжелом весе против американца Джерри Форреста был отменен. По информации ТАСС, команда россиянина отказалась от поединка из-за проблем во время подготовки.

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"Мы поговорили с Муратом, - сказал Кремлев. - Бой 29 февраля уже точно отменен, это факт. Мы поговорим с промоутерами, с командой боксера и решим, когда пройдет его следующий поединок. Нельзя, чтобы у Гассиева был такой большой простой".

Поединок должен был состояться в ночь на 1 марта во Фриско (США, штат Техас), бой должен был стать дебютным для россиянина в супертяжелом весе. В активе бывшего чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в первом тяжелом весе 26-летнего Гассиева 26 побед (19 нокаутом) и одно поражение.

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