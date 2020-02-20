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Лига Европы

"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Брюгге" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы

Встреча завершилась со счетом 1:1
Защитник "Брюгге" Симон Дели (снизу) и нападающий "Манчестер Юнайтед" Одион Игало (сверху)
Описание
Защитник "Брюгге" Симон Дели (снизу) и нападающий "Манчестер Юнайтед" Одион Игало (сверху)

ТАСС, 20 февраля. Английский "Манчестер Юнайтед" в гостях сыграл вничью со счетом 1:1 с бельгийским "Брюгге" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы по футболу.

В составе бельгийского клуба гол забил Эммануэль Деннис (15-я минута). У "Манчестер Юнайтед" отличился Антони Марсьяль (36). Голевую передачу на Денниса отдал голкипер "Брюгге" Симон Миньоле.

Миньоле стал первым вратарем с 2015 года, отметившимся голевой передачей в матче Лиги Европы, тогда результативный пас на свой счет записал голкипер московского "Локомотива" Маринато Гилерме. Первый гол за "Манчестер Юнайтед" Марсьяль также забил в ворота Миньоле, тогда бельгийский голкипер выступал за "Ливерпуль". Для Виктора Линделёфа эта игра стала 100-й в составе английской команды, для Джесси Лингарда - 200-й.

"Манчестер Юнайтед" не проигрывает в плей-офф Лиги Европы (6 побед, 5 ничьих) с марта 2016 года, когда команда уступила в гостях "Ливерпулю" (0:2) в первом матче 1/8 финала. За это время клуб из Манчестера сумел выиграть турнир в сезоне-2016/17.

Ответный матч команд пройдет 27 февраля.

В другом матче испанский "Хетафе", который играл в одной группе с российским "Краснодаром", на своем поле переиграл полуфиналиста прошлого розыгрыша Лиги чемпионов нидерландский "Аякс" (2:0), украинский "Шахтер" дома победил португальскую "Бенфику" (2:1), итальянский "Интер" благодаря дебютному голу за клуб Кристиана Эриксена на выезде обыграл болгарский "Лудогорец" (2:0), который на групповом этапе разгромил российский ЦСКА (5:1).

 

Другие матчи игрового дня:

 

"Айнтрахт" (Германия) - "Зальцбург" (Австрия) - 4:1;

"Копенгаген" (Дания) - "Селтик" (Шотландия) - 1:1;

"Спортинг" (Португалия) - "Истанбул" (Турция) - 3:1;

"ЧФР" (Румыния) - "Севилья" (Испания) - 1:1.

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