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Мировой футбол

Кипрский суд временно освободил двух обвиняемых по делу о договорных футбольных матчах

Первое судебное заседание по уголовному делу в их отношении назначено на 17 марта

НИКОСИЯ, 21 февраля. /ТАСС/. Суд кипрского округа Ларнака принял в четверг решение временно выпустить из-под стражи под ряд условий президента футбольного клуба "Айя-Напа" Димитриса Масиаса и арбитра Андреаса Константину, обвиняемых в организации договорных матчей. Об этом сообщает газета Cyprus Mail.

Суд не удовлетворил просьбы стороны обвинения оставить Масиаса и Константину в предварительном заключении до начала судебного разбирательства. Вместе с тем суд принял к рассмотрению уголовное дело, по которому они проходят, и назначил первое судебное заседание на 17 марта.

Масиас обвиняется по девяти статьям кипрского законодательства за попытку подкупа за €10 тыс. президента клуба "Отеллос" Василиса Кафатариса с целью гарантировать победу "Айя-Напы" в матче второго дивизиона кипрского первенства, который состоялся 8 февраля.

Константину же проходит по трем статьям за предположительно ангажированное судейство этого матча, в котором он удалил с поля трех игроков "Отеллоса" и назначил в их ворота пенальти на седьмой минуте добавленного времени, который позволил "Айя-Напе" одержать итоговую победу.

17 января автомобиль Константину был взорван неизвестными лицами, что навело правоохранительные органы на мысль, что эти действия могли быть местью за участие судьи в договорных матчах. После этого взрыва розыгрыш чемпионата Кипра во всех дивизионах был приостановлен, но спустя несколько дней первенство было решено возобновить.

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