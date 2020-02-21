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НХЛ

Тренер "Вашингтона" верит, что 700-я шайба придаст Овечкину дополнительную уверенность

Сейчас на счету россиянина 699 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ

ТАСС, 21 февраля. Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Тодд Рирден верит, что российский нападающий команды Александр Овечкин обретет дополнительную уверенность после того, как забросит 700-ю шайбу в регулярных чемпионатах. Комментарий тренера приводит издание Washington Post.

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В ночь на пятницу "Вашингтон" проиграл "Монреалю" в домашнем матче регулярного чемпионата (3:4 ОТ). Овечкин стал автором одной из заброшенных шайб, прервав пятиматчевую безголевую серию. Теперь на его счету 699 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. В нынешнем сезоне на его счету 58 очков (41 шайба + 17 передач).

"Мы надеемся, что Овечкин, забросив такое количество шайб, обретет дополнительную уверенность в решающих матчах сезона, - сказал Рирден. - К сожалению, в этот раз он не смог [забросить 700-ю шайбу], но стал на шаг ближе к этому рубежу".

В истории НХЛ только семь хоккеистов смогли забросить более 700 шайб в карьере. Наибольшее количество голов на счету канадца Уэйна Гретцки (894), далее идут Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766), Бретт Халл (741), Марсель Дионн (731), Фил Эспозито (717) и Майк Гартнер (708).

"Вашингтон" занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 80 очков в 60 матчах. В следующем матче "Вашингтон" 22 февраля на выезде сыграет с "Нью-Джерси".

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