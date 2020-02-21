Рабочая группа ОКР опубликовала рекомендации для программ кандидатов на пост главы ВФЛА

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Рабочая группа Олимпийского комитета России (ОКР) опубликовала список стратегических направлений по выходу Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) из кризиса, которые должны быть отражены в предвыборных программах кандидатов на пост главы организации. Об этом сообщает пресс-служба ВФЛА.
Рабочая группа ОКР настаивает на том, чтобы в программу кандидатов на пост главы ВФЛА вошел вопрос о восстановлении рабочих контактов с Международной федерацией легкоатлетических ассоциаций (World Athletics), в частности, в предвыборных программах должен быть отражен план по восстановлению нейтрального статуса российских атлетов. Кроме того, кандидаты в своих программах должны предложить свою оценку предыдущей работы ВФЛА в антидопинговой деятельности, описать меры по недопущению ошибок и нарушений в будущем.
В релизе отмечается, что кандидаты на пост главы ВФЛА должны предоставить свой способ создания устойчивой финансовой системы функционирования федерации в дальнейшем. Также в предвыборных программах должны быть проработаны вопросы инноваций в развитии российской легкой атлетики, сформированы предложения по поддержке детско-юношеской легкой атлетики и поддержке взаимодействия профессиональной и любительской легкой атлетики.
Во вторник рабочая группа ОКР сформировала окончательный список кандидатов на пост президента ВФЛА, в который вошли член совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации Евгений Юрченко, глава Федерации легкой атлетики Москвы Олег Курбатов, спортивный менеджер Михаил Гусев и олимпийский чемпион 2004 года в беге на 800 метров и главный тренер сборной России Юрий Борзаковский. Выборы нового руководства ВФЛА состоятся 28 февраля.
Необходимость проведения выборов возникла в связи с уходом возглавлявшего федерацию с 2016 года Дмитрия Шляхтина после дела о нарушении антидопинговых правил прыгуном в высоту Данилом Лысенко. Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) постановил, что должностные лица ВФЛА, в частности Шляхтин, причастны к предоставлению ложных объяснений и поддельных документов в AIU, чтобы объяснить причины пропуска Лысенко допинг-контроля. Исполняющей обязанности президента ВФЛА была назначена вице-президент организации Юлия Тарасенко.