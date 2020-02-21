Рабочая группа ОКР опубликовала рекомендации для программ кандидатов на пост главы ВФЛА

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Рабочая группа Олимпийского комитета России (ОКР) опубликовала список стратегических направлений по выходу Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) из кризиса, которые должны быть отражены в предвыборных программах кандидатов на пост главы организации. Об этом сообщает пресс-служба ВФЛА.

Рабочая группа ОКР настаивает на том, чтобы в программу кандидатов на пост главы ВФЛА вошел вопрос о восстановлении рабочих контактов с Международной федерацией легкоатлетических ассоциаций (World Athletics), в частности, в предвыборных программах должен быть отражен план по восстановлению нейтрального статуса российских атлетов. Кроме того, кандидаты в своих программах должны предложить свою оценку предыдущей работы ВФЛА в антидопинговой деятельности, описать меры по недопущению ошибок и нарушений в будущем.