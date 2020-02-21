Руководитель ФМБА Скворцова вошла в Совет при президенте РФ по спорту

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова включена в состав Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Соответствующий указ президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу.

Скворцова была назначена на должность руководителя ФМБА 23 января, ранее она занимала пост министра здравоохранения России. С 2004 по 2020 год главой ФМБА России был Владимир Уйба, который был исключен из Совета.

Также из состава Совета при президенте были исключены бывший министр спорта России Павел Колобков и бывшая вице-премьер РФ Ольга Голодец.