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Летние олимпийские виды спорта

Министерство спорта РФ призвало к открытым и честным выборам руководства ВФЛА

Выборы пройдут 28 февраля
Здание Министерства спорта РФ Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Здание Министерства спорта РФ
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Министерство спорта РФ выступило с призывом к проведению выборов руководящего состава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в максимально открытом формате и в соответствии с действующим законодательством. Заявление министерства спорта ТАСС предоставила пресс-служба ведомства.

Министерство спорта РФ 31 января приостановило до 1 марта государственную аккредитацию ВФЛА после угрозы со стороны международной федерации ввести жесткие санкции из-за дела российского прыгуна в высоту Данила Лысенко. 3 февраля президиум ВФЛА подал в отставку и передал полномочия по организации и проведению внеочередной выборной конференции ВФЛА, а также по взаимодействию с международными организациями рабочей группе Олимпийского комитета России (ОКР), которая 18 февраля сформировала окончательный список кандидатов на пост президента ВФЛА, в который вошли член совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации Евгений Юрченко, глава Федерации легкой атлетики Москвы Олег Курбатов, спортивный менеджер Михаил Гусев и олимпийский чемпион 2004 года в беге на 800 метров и главный тренер сборной России Юрий Борзаковский. В пятницу рабочая группа опубликовала список стратегических направлений по выходу организации из кризиса, которые должны быть отражены в предвыборных программах кандидатов на пост главы ВФЛА.

"Минспорт России поддерживает критерии допуска кандидатов для избрания в органы управления ВФЛА, подготовленные рабочей группой ОКР, и с уважением относится ко всем кандидатам, соответствующим названным критериям, - говорится в заявлении министерства спорта. - Считаем, что выборы должны пройти максимально открыто и в полном соответствии с действующим законодательством. При этом подчеркиваем, что ВФЛА является независимой общественной организацией, Минспорт России предупреждает о недопустимости использования кандидатами имиджа министерства и выступления от имени министерства по любым аспектам, связанным с выборами. Выражаем уверенность, что делегаты внеочередной выборной конференции ВФЛА 28 февраля сделают объективный выбор".

Выборы нового руководства ВФЛА состоятся 28 февраля.

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